El plan de Donald Trump para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Donald Trump repitió hasta el cansancio que una vez que asuma terminará inmediatamente con las guerras que mantienen en vilo al mundo . Recientemente advirtió a Hamas que si no libera a los rehenes israelíes antes del 20 de enero, el día de su inauguración, lo “pagarán caro”. Ahora, trascendió un plan para ponerle punto final a la guerra entre Rusia y Ucrania .

El plan establece que EEUU seguiría enviando armamento a Ucrania para evitar mayores avances rusos, pero la entrega está condicionada a que Zelensky participe de las negociaciones de paz. El segundo punto, pospone el ingreso de Ucrania a la OTAN por un período prolongado.

Este acuerdo no es visto con buenos ojos por Zelensky, quien condiciona la negociación al ingreso a la OTAN, pero miembros de la Alianza coinciden en que no es el momento más oportuno. De hecho, los países en guerra no pueden ser admitidos, teniendo en cuenta que una agresión a cualquiera de los miembros del bloque debe ser respondida por todos en su conjunto. Incluso sobre la OTAN Donald Trump tiene sus propias opiniones. Ya lo hizo en su primer mandato y pretende volver a hacerlo valer: el republicano quiere erradicar la extrema dependencia económica del bloque a los aportes estadounidenses.

El otro punto clave es qué pasará con los territorios ocupados durante la guerra por Rusia. Zelensky quiere recuperarlos todos, Putin no concederá la totalidad.

Este primer acuerdo no termina de convencer a las partes, pero por primera vez en mucho tiempo abre la posibilidad a un posible escenario de paz. Para Trump es fundamental el tiempo que queda hasta su investidura, porque pretende terminar con este conflicto “el día después de asumir”.