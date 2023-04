El FMI proyectó un crecimiento global "en torno al 3% durante los próximos cinco años".

"Se prevé que el crecimiento mundial se mantenga en torno al 3% durante los próximos cinco años: nuestra proyección de crecimiento a mediano plazo más baja desde 1990, muy por debajo del promedio del 3,8% de los últimos 20 años", advirtió Georgieva sobre cómo continuaría la economía en los próximos años.

En tanto, manifestó las dificultades que habrá debido a esta situación. "Con ello, será aún más difícil reducir la pobreza, curar las cicatrices económicas de la crisis de la Covid-19 y ofrecer nuevas y mejores oportunidades para todos", señaló.

Además, en esta línea, agregó que "no puede haber un crecimiento robusto sin estabilidad financiera y de precios, y, en estos días, ambos puntos requieren la atención de los hacedores de políticas".

Por otro lado, la directora del FMI se refirió a la problemática de la inflación en varios países y alertó que los salarios no se equiparan con esta estadística: "La inflación subió, pero los salarios, los mercados laborales están muy ajustados. Lo que generalmente nos preocupa es la inflación de precios en forma de espera en que los salarios suben y los precios suben aún más. Eso no está pasando ahora".

FMI: Kristalina Georgieva habló del sistema financiero

Durante otro fragmento de su discurso, la directora del Fondo Monetario Internacional hizo alusión al sistema financiero y aseguró que el cambio de escenario realizado en 2020 "expuso fallas de manejos de riesgos en bancos específicos, al igual que algunos problemas en la supervisión".

No obstante, remarcó que esa situación cambió debido a que "hoy los bancos están más fuertes y más resilientes, y las autoridades fueron rápidas y comprensivas en sus acciones de las semanas recientes", aunque también advirtió que "aún siguen las preocupaciones sobre las vulnerabilidades que pueden seguir escondidas, no sólo en bancos sino también en intermediarios no financieros y no podemos quedarnos complacientes".

También, sobre los bancos centrales, afirmó que "deben seguir su curso en la lucha contra la inflación" y que tienen que "corregir los riesgos a la estabilidad financiera cuando emerjan, a través de una apropiada provisión de liquidez".

En tanto, Georgieva pidió bajar los déficits fiscales para contener la inflación "manteniendo el apoyo a los más vulnerables, especialmente a quienes siguen enfrentado la crisis del costo de vida".

Además, explicó que se deben aplicar "reformas estructurales, acelerar la revolución digital y mejorar el ambiente empresarial" para estimular nuevamente el crecimiento.