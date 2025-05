Donald Trump se ofreció a mediar en la reunión entre Vladimir Putin y Volodimir Zelensky

El mandatario estadounidense aseguró que existe la "posibilidad" de viajar a Turquía este jueves para incentivar al presidente ruso a que se presente al cara a cara. "No sé si él estaría allí si yo no estoy", sostuvo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ofreció a viajar a Turquía este jueves para mediar en la reunión cara a cara entre el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, y su par ruso, Vladimir Putin, ya que no está seguro de que este último se presente "si yo no estoy".

El presidente de Ucrania afirmó que "Trump puede ser de gran ayuda, si viniera" aprovechando que está en medio de una gira por Medio Oriente, con paradas en Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. "La llegada de Trump a Turquía activará la llegada de Putin", pronosticó.

En ese contexto, el republicano sorprendió a los periodistas que lo acompañaban a bordo del Air Force One al ofrecerse a viajar a Turquía. "No sé si él estaría allí si yo no estoy", señaló en referencia a Putin. "Sé que le gustaría que yo estuviera presente, y esa es una posibilidad. Si pudiéramos poner fin a la guerra, lo consideraría", aseguró.

Trump podría modificar su itinerario para ir a Turquía.

Trump aclaró que tiene programado visitar los Emiratos Árabes Unidos este jueves para la última etapa de su gira, pero afirmó que no descarta modificar el itinerario. "Eso no significa que no lo haría para salvar muchas vidas", afirmó.

Ucrania y sus aliados pidieron a Rusia una tregua de 30 días

Luego de justificar la guerra durante el desfile por el Día de la Victoria, Rusia recibió un nuevo mensaje: Ucrania y sus aliados pidieron un alto al fuego por 30 días. Se dio en el marco de una reunión que tuvo lugar en Kiev, encabezada por el presidente Volodimir Zelensky.

"Ucrania y todos sus aliados están listos para un alto el fuego total e incondicional en tierra, aire y mar durante al menos 30 días a partir del lunes”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, en una publicación en X.

De la reunión en Kiev, a la que muchos dirigentes fueron en tren, participaron el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y su par polaco Donald Tusk. Los mandatarios amenazaron con endurecer las sanciones si Vladimir Putin no acepta un alto el fuego de 30 días para entablar conversaciones y poner fin a la guerra de Ucrania, que ya supera los tres años.

Zelensky recibió a sus aliados europeos en Kiev.

Según informaron desde Cancillería, el presidente estadounidense Donald Trump siguió atentamente el encuentro por teléfono y participó activamente de él. A diferencia del jefe de Estado norteamericano, los mandatarios europeos exigieron el regreso a las fronteras ucranianas de antes de la guerra.