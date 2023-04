Donald Trump se declaró inocente de 34 cargos graves y quedó en libertad

Donald Trump se declaró "no culpable" de 34 cargos graves este martes ante la Justicia de Nueva York en el marco de la causa que lo investiga por sobornos y falsificación de documentos . El líder republicano, quien se convirtió en el primer expresidente en afrontar cargos criminales en la historia de los Estados Unidos, quedó en libertad sin condiciones luego de escuchar la lectura de los cargos.

Trump se presentó esta tarde en la oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, donde conoció los delitos específicos por los que se le acusa. Tanto el expresidente como sus abogados rechazaron la causa; incluso Trump no dejó de gritar que es una "caza de brujas".

El magnate de 76 años tendría que someterse a un juicio, que intentará evitar por todos los medios, con consecuencias imprevisibles para su carrera a la presidencia en los comicios de 2024, aunque legalmente nada le impide presentarse y llegar eventualmente a la Casa Blanca, inclusive en el caso de una condena.

En tanto, la fecha de la próxima audiencia presencial del caso del expresidente fue fijada para el 4 de diciembre en Nueva York.

Antes de quedar arrestado, el exmandatario le habló a sus seguidores a través de Truth Social. "Dirigiéndome al Bajo Manhattan, al Palacio de Justicia. Parece tan surreal... Guau, me van a arrestar. No puedo creer que esto esté sucediendo en Estados Unidos. ¡MAGA!", concluyó en referencia a su slogan "Make America Great Again".

La Policía de Nueva York tuvo que colocar vallas en el Collect Pond Park, una plaza ubicada frente al tribunal, para separar a los grupos que se manifestaban a favor y en contra del expresidente. Algunos congresistas republicanos se unieron a la multitud para manifestar su apoyo a Trump.

La semana pasada, un gran jurado votó a favor de acusar a Trump de haber sobornado con 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels. El magnate le habría pagado para que ocultara la relación extramatrimonial que mantuvieron en 2016, en medio de la campaña electoral que lo convertiría en presidente.

Su entonces abogado Michael Cohen fue el encargado de hacer el pago. Luego Trump le reembolsó el dinero, presuntamente haciéndolo pasar como honorarios profesionales. El líder republicano aseguró que la acusación forma parte de una "caza de brujas" para perjudicarlo de cara a las elecciones de 2024.

Aunque el hecho de pagarle a Daniels no es ilegal en sí mismo, la ley de Nueva York considera delito falsificar información relativa a los negocios, lo que Trump habría hecho al devolverle el dinero a su abogado. Si se comprueba, podría considerarse una violación a la ley electoral.