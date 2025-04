Cónclave: cómo está compuesto el Colegio Cardenalicio que elige al nuevo Papa

De las 137 eminencias, hay 15 que son progresistas, 53 pastores bergogliano, 39 periféricos, 25 conservadores y 5 tradicionalistas. Mientras que 53 son de Europa, 17 de América del Sur, 17 de América del Norte, 24 de Asia, 19 de África, 5 de América Central y 3 de Oceanía. Cabe destacar que, de los cardenales que elegirán, 108 fueron nombrados por el papa Francisco, 24 por Benedicto XVI y 6 por Juan Pablo II.

Papa Francisco

De los electores, hay cuatro que son argentinos: Víctor Manuel Fernández (62 años): prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Teólogo progresista, era considerado la mano derecha del Papa. También, Ángel Sixto Rossi (66 años): arzobispo metropolitano de Córdoba. Es jesuita y amigo cercano del Papa.

También participarán Vicente Bokalic Iglic (72 años), arzobispo de Santiago del Estero y primado de Argentina, amigo de Francisco y conocido por su labor pastoral y de reestructuración de las operaciones diocesanas; y Mario Aurelio Poli (77 años), el arzobispo metropolitano emérito de Buenos Aires, quien sucedió a Francisco en la arquidiócesis y tiene un enfoque pastoral similar.

Para el proceso de votación, los electores son aislados del mundo exterior para ingresar al cónclave y no pueden usar los teléfonos, ni acceder a medios de comunicación, ni mantener contacto con personas ajenas al proceso. Las sesiones se realizan en la Capilla Sixtina y cada cardenal emite su voto en una papeleta.

Para que un candidato sea elegido, debe tener dos tercios de los votos. Si participan 120 cardenales, es necesario tener 80 votos, por ejemplo. Pero, se pueden realizar hasta cuatro votaciones por día: 2 por la mañana y 2 por la tarde. Después de cada ronda, los votos se queman con productos químicos que producen humo negro o blanco, según el resultado.

Los cardenales ponen en juego la edad de los candidatos, su experiencia, su reputación y su visión para el futuro de la iglesia. También se evalúa su capacidad para gobernar, comunicar y mantener la unidad entre los distintos sectores del catolicismo global.

Si la fumata es negra, no se alcanzó consenso y no hay nuevo Papa, pero si la fumata es blanca, se eligió correcamente. Esa práctica se mantiene desde el Siglo XV.

Dos cardenales anunciaron que no irán al cónclave: cuál es la nueva mayoría para elegir al Papa

Dos cardenales confirmaron que no viajarán a Roma para participar del cónclave que definirá al sucesor del papa Francisco, lo que reduce la cantidad de electores a 133 y modifica la mayoría necesaria mientras los principales integrantes del Colegio Cardenalicio ya comenzaron a llegar al Vaticano.

El español Antonio Canizares, arzobispo emérito de Valencia, no se trasladará a Italia para participar de los funerales, las congregaciones preparatorias ni el cónclave debido a problemas de salud, según informaron fuentes del arzobispado a Europa Press.

Por otro lado, el bosnio Vinko Puljic, arzobispo emérito de Vrhbosna, adelantó a medios locales que no tiene previsto viajar. "Mi salud no me permite asistir a un tercer cónclave. Los médicos no me lo aconsejan y no creo que pueda resistir físicamente. No iré a Roma, salvo que el Vaticano me lo solicite expresamente", aclaró.

Las normas del cónclave establecen que el nuevo Papa debe alcanzar una mayoría de dos tercios de los votos para ser elegido. Con 133 cardenales presentes, esto significa que el sucesor de Francisco deberá reunir 89 votos, uno menos de los que se requerían originalmente.