Acusaron a un Gran Maestro de ajedrez de abusar sexualmente a 8 mujeres

La estadounidense, en aquella publicación, expuso que fue víctima de Ramírez: "Actualmente hay múltiples investigaciones en curso sobre Alejandro Ramírez y su conducta sexual inapropiada, incluida una serie de presuntos incidentes que involucran a menores. Fui abusada por él en dos ocasiones, nueve y diez años atrás".

"Seguí adelante hasta hace un par de años, cuando múltiples mujeres, que no se conocían entre sí y que no conocían mi experiencia, se acercaron para contarme sus historias de supuesto abuso", agregó Shahade acerca de que, según sus expresiones, habría más personas abusadas por el ajedrecista.

También manifestó que entre las víctimas que se comunicaron con ella, se encontraban menores de edad y que vio una prueba "alarmante" en textos en el que se reconocían abusos a alumnas y que se describía a las menores como "tentadoras".

Otra de las denuncias contra Alejandro Ramírez

El diario The Wall Street Journal informó sobre la cantidad de personas abusadas. Una de ellas aseguró que el ajedrecista la obligó a practicarle sexo oral después de que también le haya impuesto beber vodka.

También una exgerenta en el programa del Salón de la Fama de Ajedrez lo denunció. La mujer, llamada Claire Grothe, relató en diálogo con el medio mencionado el hecho, que habría transcurrido en 2014: "Él me tomó del brazo y me metió en el baño, me empujó contra una pared, me besó a la fuerza y me metió la mano por el cuello de mi vestido para tocarme el pecho. Logré empujarlo y me marché".

Otras mujeres, en tanto, aseguran que el ajedrecista cuando besaba era agresivo y que las manoseó sin consentimiento.

El rol de la Federación de Ajedrez en las acusaciones a Alejandro Ramírez

El ajedrecista fue elegido por la Federación de Ajedrez de Estados Unidos para la Olimpiada en India en 2022 como el entrenador del equipo femenino de Estados Unidos de ajedrez. Esta designación se produjo a pesar de ya tenía en conocimiento la denuncia de Shahade.

También se le sacó la habilitación para ser el entrenador del equipo de ajedrez de Saint Louis de Estados Unidos, mientras que renunció debido a las denuncias.

Mediante un comunicado, el ajedrecista estadounidense de origen costarricense señaló: "Está claro que las investigaciones sobre las acusaciones de comportamiento inapropiado han demostrado ser una distracción negativa para el club. A pesar de mi cooperación con la investigación reconozco que mi afiliación al club no es lo mejor actualmente".

La Federación Internacional de Ajedrez decidió por su parte extraerlo como miembro de la Comisión de Atletas de este organismo.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.