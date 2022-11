Mundial Qatar 2022: Maluma cantará el nuevo tema oficial de la Copa del Mundo

botines.webp

Desde la cuenta oficial de la Copa del Mundo, compartieron un video con imágenes del la ciudad de Doha y el mensaje "viaja con nosotros a un estadio", arrobando a las cuentas de Maluma y Nicki Minaj.

Lo que resta confirmar es si los artistas que interpretarán el tema oficial de la Copa del Mundo, participarán del show inaugural del Mundial de Qatar 2022 el domingo 20 de noviembre, o presentaran el tema un día antes en el fan fest armado en la ciudad de Doha.

Mundial Qatar 2022: cuándo y a qué hora es la fiesta de inauguración

Luego de tanta espera, el domingo 20 de noviembre comienza el Mundial de Qatar 2022. Antes del primer partido de la competencia, se realizará la fiesta de inauguración, que arrancará a las 12 en el estadio Al Bayt.

Pese a que no se confirmaron los detalles, se filtró una lista de posibles artistas invitados. Entre ellos se encontraban Black Eyed Peas y J Balvin, Dua Lipa y Shakira, tanto la artista colombiana como la británica aclararon que en las últimas horas que no estará presente en el evento inaugural.

La cantante británica, Dua Lipa, emitió un comunicado donde confirmó que tampoco estará presente en el evento inaugural. "Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo", manifestó la artista.