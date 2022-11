Funcionario de la FIFA anunció que es gay en plena conferencia de prensa en Qatar

"Ya ha pasado algún tiempo al lado de Gianni trabajando al lado de Infantino y en todo momento me he sentido respaldado y ayudado. Soy gay como también lo son otros muchos compañeros en la FIFA y siempre he sentido el respaldo", comentó.

En medio de los cuestionamientos por parte de muchos países y dirigentes que critican la sede de Qatar por su falta de compromiso con los derechos humanos, principalmente con la comunidad LGBTIQ+, el periodista escocés respaldó a su espacio de trabajo.

"La FIFA es una organización que ayuda, que es inclusiva y que siempre está pendiente de todo para ayudar a todas las personas. Estamos aquí en Qatar para trabajar y no hemos tenido problema alguno”, cerró.