Qué es lo que tenés que saber para ganar en dólares en Argentina

Este fenómeno del trabajo remoto ha posicionado a Buenos Aires como una de las ciudades más atractivas para contrataciones digitales, consolidándola como un epicentro de talento en este ámbito.

Qué expresiones debés conocer para ganar en dólares en Argentina

-billete dólar inversiones

En el contexto del trabajo remoto, Sylvia Johnson, especialista de la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea Preply, destaca una serie de expresiones y siglas que son fundamentales para todo trabajador remoto:

ASAP

"As soon as possible" o "tan pronto como sea posible". Utilizado comúnmente en el ámbito laboral, indica la necesidad de realizar una tarea de manera rápida cuando aparece en correos electrónicos.

FYI

Acrónimo de "For your information" o "para tu información". Se utiliza para comunicar información sin necesidad de una respuesta, indicando que solo se busca compartir detalles relevantes.

BTW

"By the way" o "a propósito". Se usa para añadir información relacionada con el tema que se está discutiendo y es común en mensajes de texto para ahorrar tiempo.

IDK

"I don't know" o "no sé". Esta expresión, surgida en el Diccionario Urbano en 2003, es una forma abreviada para indicar desconocimiento y se utiliza ampliamente en círculos de habla francesa y en todo el mundo.

JIC

"Just in case" o "por si acaso". En un entorno laboral con múltiples proyectos y objetivos cambiantes, se utiliza para expresar la necesidad de tener un plan B ante posibles eventualidades.

TBA

"To be announced" o "por anunciarse". Se emplea como marcador de posición para indicar que, aunque algo está programado, aún no se ha decidido un aspecto específico.

BRB

"Be right back" o "vuelvo enseguida". Utilizado en chats para informar brevemente a los demás sobre una ausencia temporal, se originó en los chats de Internet de la década de 1990 como una forma básica de comunicar que estarías fuera del chat por un breve período.