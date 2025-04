Las 3 mejores zapatillas de running para principiantes: calidad y buen precio

Elegir un modelo que brinde amortiguación, agarre y estabilidad es clave para evitar lesiones. No hace falta gastar mucho dinero para conseguir el adecuado.

Una de las ventajas del running es que no se necesita contar con mucho equipo para empezar a entrenar, ya que alcanza con un buen par de zapatillas. Sin embargo, elegir el modelo adecuado puede ser algo difícil para los principiantes si no saben qué características son las más importantes para cada uno.

Comprar zapatillas especialmente diseñadas para running no es un gasto, sino una inversión a largo plazo. Estar cómodo no solo te va a ayudar a sostener el ritmo de los entrenamientos, sino también a evitar las lesiones más comunes entre los novatos, muchas de las cuales se dan por no tener un calzado adecuado.