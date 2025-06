El Gobierno ratificó que se vetará todo proyecto que "quebrante el equilibrio fiscal".

"El populismo ya no es parte del camino. Fin", concluyó el portavoz confirmando lo anticipado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Embed El Presidente de la Nación vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal.



El populismo ya no es parte del camino.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 5, 2025

Francos había asegurado que si en el Congreso se aprueban los anunciados proyectos de reforma previsional o sobre mejoras en los subsidios a la discapacidad, el Poder Ejecutivo “los va a vetar” porque “no están los recursos” para afrontar esos nuevos gastos.

“No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar”, aseguró en declaraciones radiales.

Para el jefe de Gabinete antes de hablar de jubilaciones “es necesaria una reforma laboral” para que “existan más trabajadores activos, con una relación razonable es de cuatro trabajadores activos por cada jubilado, según las pautas internacionales para un sistema previsional”.

Por otro lado, consideró que una reforma laboral “no va a tener impacto inmediato”, ya que llegar a cuatro activos por jubilado “no va a suceder de un día para el otro”, y dejó en claro que también será necesaria “una reforma tributaria”.