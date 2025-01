El truco poco conocido para hacer crema y que quede súper firme.

El mejor truco para que no se salga el relleno de los tacos de pollo

Cómo hacer para que la crema quede súper firme

Lo primero que hay que tener en cuenta para hacer una buena crema es contar con los ingredientes correspondientes como: 250 ml crema para batir, 2 cucharadas de azúcar impalpable y 1 cucharada de leche en polvo.

Luego se procede a la preparación donde se debe colocar la Crema para Batir bien fría en un bowl, agregar el azúcar impalpable y batir a medio punto. Una vez que empieza a tomar cuerpo, agregar una cucharada de leche en polvo y batir hasta que quede bien firme y listo.

Es importante destacar que una vez hecha, puede durar hasta 5 días en la heladera si se guarda de manera hermética. El frío es el mejor amigo de la crema: antes de hacerla, hay que llevar todos los utensilios a enfriar. Ya sea en heladera por unas horas o al freezer un rato.

Así, va a montarse mucho más rápido y va a tener una textura más linda. Todos los ingredientes deben permanecer refrigerados hasta el momento exacto que se va a empezar a batir. Lo ideal es usar azúcar impalpable o glas, así tendrá mayor firmeza y se incorporará más fácil a la crema.

Usando azúcar glas no va a ser necesario batir la mezcla en exceso. Se la agrega cuando la nata está a medio montar y queda perfecta. En el caso de tener azúcar común, o granulada, un buen tip para que se integre bien y después no pierda agua y le da ese aspecto de “transpirado” y medio cortado es agregarle el azúcar cuando aún no se comienza a batir, mezclar bien y dejarla en la heladera unas horas.

También hay que agregar el saborizante al final, cuando la crema chantilly ya está en el punto deseado. También se puede agregar un colorante, ralladura o lo que gusten. Pero siempre debe ser una vez que ya esté en el punto que se busca.

Algunos le agregan un poquito de gelatina sin sabor para que se sostenga mejor. La proporción es una cucharadita de gelatina sin sabor por 4 cucharadas de agua. Se revuelve, lleva al microondas para que se disuelva y luego se deja que se entibie. El momento justo para agregar la gelatina a la crema chantilly es un segundo antes de que esté en su punto justo. Se debe agregar en forma de hilo y batir hasta el punto justo y listo. Después se lleva a enfriar un rato para que la gelatina haga efecto y ya se puede usar.