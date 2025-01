El mejor truco para que el chipá quede blando al cocinarlo

El truco para que las hamburguesas caseras no se desarmen

Para preparar la masa, hay que formar una corona con los ingredientes secos y colocar la manteca en el medio para ir incorporándola con las manos. También se puede utilizar una batidora eléctrica para que el proceso sea más rápido. Luego hay que agregar los huevos de a uno y finalmente el queso, hasta que quede una masa uniforme y bien integrada.

Chipá Freepik

Cómo hacer que el chipá quede blando

El truco para que el chipá quede blando y bien aireado está justamente en el amasado, que debe hacerse con paciencia hasta lograr una masa homogénea. Es importante tener en cuenta que el mejor momento para comer el chipá es el mismo día en que se cocinó, ya que es cuando está más tierno; a medida que pasan los días, se va secando y endureciendo.

La cocción también es importante. El horno debe estar bien caliente, con la temperatura al máximo. Los chipás solo demoran entre 5 y 10 minutos en cocinarse, y nunca deben pasar más de 15 minutos en el horno para que no se sequen. Como la masa ya tiene mucha manteca, la bandeja no necesita materia grasa. Si está bien limpia, el chipá no se pegará.