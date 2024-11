Cuál es el mal hábito que aumenta el riesgo cardíaco según un estudio de Harvard

Estos hallazgos refuerzan la importancia de no solo mantener una rutina activa, sino también de incorporar pausas regulares para moverse durante el día, especialmente en estilos de vida modernos que favorecen la inactividad prolongada.

Un reciente estudio de la Universidad de Harvard, publicado en el Journal of the American College of Cardiology, identificó un mal hábito que aumenta el ritmo cardíaco. Se estima que quienes permanecen inactivos más de 10 horas diarias tienen entre un 40% y 60% más de probabilidad de desarrollar estas afecciones.