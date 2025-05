Beto Casella, en exclusiva con C5N: "El progresismo está nocaut"

En una entrevista exclusiva con Lautaro Maislin para Fuera de Agenda , el presentador de Bendita recordó al expresidente Néstor Kirchner: "Había una economía que se empezaba a mover, pymes, muchachos que tomaban empleados. La primera etapa de Néstor ni siquiera el anti K más furioso te discute que fue muy próspera en todo sentido ", relató e hizo mención a las críticas que ha recibido en los últimos años: " Me han dicho más kuka que gorila . Tibio si, porque yo también posiblemente en la década 2003-2010 me expresaba un poco más".

En ese sentido, sostuvo: "También vi un montón de cosas que no me gustaban, sobre todo de la última década del peronismo, albertismo, cristinismo o como lo llamen, con muchos errores de los cuales no veo mucha autocrítica todavía, entonces te corrés un poco". "Si vos me preguntás a mi, Cristina tendría que estar recorriendo los programas de televisión dando notas y, si me apuras, con la escritura de lo que tiene", agregó al tiempo que aclaró que no le gustaría entrevistarla: "Entrevistar a un presidente es ingrato, siempre te van a matar".

Luego de definirse como un 'woke", expresó que "andamos ahí esperando a ver qué aparece y que nos represente". "El término progre quedó medio viejo, el progresismo se quedó sin referentes, sin discurso", mencionó. "Está nocaut lo que llamamos progresismo o lo que sería oposición al modelo Milei, está aturdido, es un boxeador que lo cagaron a palos", señaló e hizo una salvedad: "Todo es cíclico, esto ya lo hemos visto. Después de algún lado surge algún líder nuevo, que comunique bien. Aunque deberá ser una cara nueva y con paciencia".

La actualidad de la tele según Beto Casella

"Coincido con Adrián Suar: la tele está más viva que nunca. Si tenés en cuenta que el cable está igualado en cuanto a repercusión, a audiencia. Hay momentos del prime time que el cable está por arriba de la tele de aire, cosa que no había pasado nunca", analizó.

Sobre el crecimiento del streaming, destacó que representa una nueva fuente de trabajo: "Que los pibes que están estudiando periodismo tengan más espacios para ir a laburar", aunque alertó que "hay que cuidarlos un poco más" porque "hay falta de producción del contenido".

También se metió en la polémica de los bots comprados y los números de audiencia "dibujados": "El streaming se está mordiendo la cola porque donde se instala la sospecha de que los espectadores que están ahí no son los que están, es dañino para el propio streaming", comentó. "La pelea personal entre los pibes, Migue Granados y Nico Occhiato, yo no la vi nunca ni en tele... Ni en las peores épocas de tele mafiosa", advirtió.

"Cualquiera que fue a Estados Unidos sabe que vos llegás y te tienen ahí un rato, te hacen descalzarte, te hacen preguntas, te miran mal", comentó sobre una visita que realizó al país del norte donde lo tuvieron sentado en el piso y "juntando orina por dos horas" por verlo como una persona sospechosa. En ese momento, les explicó a los policías que trabajaba en televisión y bromeó con que es amigo de Lionel Messi. "Saco un videito que tengo donde, en joda, le enseño a pegarle a la pelota... Le muestro eso y fue un antes y un después", rememoró sobre el video que permitió que agilicen su ingreso al país.