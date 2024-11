José Urtubey y el reclamo de los empresarios al Gobierno: "Solo están pensando en el corto plazo"

"El verdadero combate a la inflación a largo plazo es el fortalecimiento de la fuerza productiva. Ahí radica el principal desafío del Gobierno de dar la curva. No podés enamorarte de una variable como esta porque la destrucción productiva va a ser tan fuerte que después va a ser muy difícil de poder salir sin que haya muchísimo dolor", aseguró.

"Creo que es un momento en el que los empresarios tenemos que hablar y provocar espacios de diálogo concretos. Hay que concientizar a la Argentina y a los distintos sectores de que necesitamos integrarnos productivamente al mundo, que no significa ir a contrapelo de lo que está pasando, donde ves que Estados Unidos sube posiciones arancelarias en varios de los productos. Toma fuerza la guerra comercial entre ellos y China. Tenés una geopolítica donde se custodian las cadenas productivas, con lo cual la integración que se debe dar tiene que tener una lectura de esta realidad", consideró Urtubey.

La relación entre el Gobierno y los sectores productivos

Respecto a la ausencia anunciada del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, de la Conferencia Industrial de la UIA, el empresario evaluó que se trata de "una muy buena oportunidad perdida por el Gobierno".

"Debo haber sido de los pocos que, cuando se habló de la antinomia agro versus industria, dije que ya estaba superada. Independientemente de si sos presidente, ministro de Economía, diputado o senador no podés saltear la realidad de lo que está viviendo el mundo, de lo que necesitamos para que no se siga deteriorando el aparato productivo. Creo que sería muy importante que muchísimos sectores se expresaran", añadió.

Sector Industrial Fundidor La industria pierde rentabilidad de la mano de la retracción económica.

"Hay cantos de sirena que tienen corto plazo. Hay cinco sectores que son competitivos per se: Vaca Muerta, minería, pesca, agricultura extensiva y el sector financiero. Entre esos no llegás a contener a 20 millones de argentinos. Y acá tenés una realidad de 50 millones. Necesariamente tenés que fortalecer cadenas productivas, economías regionales, la industria, la producción en general. No podés tener una mirada sesgada de eso", señaló.

"Si en algún momento tuviste que usar una variable como la cambiaria, no puede ser eterna. Por otro lado, hubo ya unas señales de una apertura que no es la de integración productiva donde no solo subiste el tope de importación a u$s3000 indiscriminadamente, sino que vas mostrando flexibilidad en las normas técnicas de la Secretaría de Comercio Exterior, que ningún país del mundo flexibiliza", remarcó.

Los reclamos del empresariado al Gobierno

Para Urtubey, el empresariado "no tiene que tener miedo a hablar ni tampoco buscar una parcialidad política en sus lecturas". "Acá la lectura tiene que ser cómo se posicionan las estructuras para poder generar más trabajo y mejor competitividad. No hay una limitación de no querer abrirse al mundo, pero no podés abrir indiscriminadamente la economía sin antes bajar impuestos distorsivos como el del cheque o Ingresos Brutos. Y no lo podés hacer porque termina mal. Ahí está el desafío de buscar un giro", propuso.

"El Mercosur es clave, es una región en la que nosotros no podemos dejar de interactuar. Necesitamos del Mercosur y a partir de ahí la interacción regional. Son nuestros principales socios. Brasil permanentemente viene devaluando su moneda mientras nosotros venimos apreciándola, eso terminó mal en 1998 en Argentina", concluyó.