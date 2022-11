Inflación: aumentó el pan y el kilo cuesta $460

El kilo de pan ya se vende $460 y con la presión de una suba de precios que no se detiene estiman que se acercaría todavía más a los $500 para fin de año. Las panaderías argumentaron que tuvieron que aumentar el valor ya que subieron los costos de producción, mano de obra, combustibles y el precio del trigo.

En C5N se dieron detalles del aumento en el precio al informarse que el Gobierno subsidió el precio del kilo de harina con un valor de entre $1.400 y $1.700 de acuerdo a sus características. Sin embargo, los panaderos aseguran que no la consiguen y en realidad están pagando $3.600 . Por este problema, se espera que la Secretaría de Comercio tenga una reunión en las próximas horas.

El titular de la Cámara de Panaderos del Norte, José Hernández, alertó sobre la situación del precio del pan y en diálogo con Noticias Argentinas, reveló: "Hoy un kilo de pan debiera estar entre $500 y $600, pero estamos tratando de aguantar lo máximo que podemos porque la gente algo tiene que llevar a la casa".

Los dichos de Hernández fueron respaldados por el presidente del Centro de Panaderos de La Matanza, Emilio Majori, quien dio a conocer que el costo en realidad debería ser más alto al afirmar que "con el precio de $450 nos estamos quedando cortos porque lo que vivimos la última semana con el tema de la inflación fue caótico".

Otro de los hechos que agravan lo que ocurre con el pan es que la producción de trigo está pasando por un momento muy malo debido a la enorme sequía que involucra a la mayor parte de la Argentina. Sobre esto, Hernández expresó que este tipo de cereales está cayendo en su calidad y se intenta reemplazarlo de alguna manera con la harina, lo que genera como consecuencia el aumento en el precio.

Además, el presidente de la Cámara apoyó la medida del Gobierno de crear un fideicomiso para subsidiar el valor del trigo pero también consideró que son necesarias más medidas. "No participan todos los molinos de ese fideicomiso y entonces no todas las panaderías tienen acceso a ese precio. Está funcionando y la plata está, pero no alcanza", sostuvo sobre el tema.

Hernández señaló que "la bolsa de trigo subsidiada está cerca de los $2.000, contra un precio normal que puede estar entre los $3.200 y $3.600, con un ritmo de aumento de casi $100 por semana".

Cómo es la situación de los molinos con el fideicomiso

Los molinos cumplen un papel importante para la producción del trigo y según trascendió, hay 23 molinos nuevos para el fideicomiso, lo que equivale a alrededor del 50% del mercado. Siguiendo el método establecido, le venden a la panadería a $3.100: las panaderías pagan $1.100 y los $2.000 los paga el fideicomiso. Los molinos tienen que comunicarse con la Secretaría de Comercio para mostrar las facturas, que son chequeadas por una auditoría.

El obstáculo es que frecuentemente el trámite demora 15 días y esto lleva a que los molinos afirmen que es mucho tiempo para ellos, lo que tiene como consecuencia que no estén de acuerdo en seguir formando parte del acuerdo.