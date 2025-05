Carlos Melconian puso en duda el plan del Gobierno para los "dólares del colchón": "El canuto no se mancha"

Melconian aseguró que el éxito del programa no depende de este anuncio.

El economista Carlos Melconian cuestionó el plan del Gobierno para incentivar el uso de los "dólares del colchón", al que el presidente Javier Milei comparó con "la caída del muro de Berlín" , y aseguró que el oficialismo no puede pretender "sacar agua de las rocas" con estas medidas porque "el canuto no se mancha".

"Yo diría que hay unanimidad en aceptar la derogación. Podría haber sido una decisión administrativa, no hacía ni falta una conferencia de prensa. En eso, un muy bien 10 felicitado, fundamentalmente porque la responsabilidad por la evasión y demás no se extingue. Es una cuestión informativa", señaló a Radio Rivadavia.

"Luego vas entrando en zonas que todavía no están bien delimitadas, como el régimen simplificado de Ganancias y demás. Quedan cuestiones muy importantes a dilucidar como el blindaje, la ley de prescripción, el tiempo de expiración... Todo eso está abierto y se supone que tiene que ser resuelto en 30 días", explicó.

En cuanto a las consecuencias, Melconian afirmó que el interrogante "es si algo de lo que ahora se hace en materia de uso de dólares del colchón puede sumar o generar algún encanto remonetizador, más allá de la grandilocuencia de los títulos".

"¿Vos creés que vas a ir a decirle a la gente: 'Tus dólares, tu decisión'? A la gente, cuando la agarraron desprevenida, la jodieron, entonces cada vez se le ha hecho más carne lo de 'tus dólares, tu decisión'. Mirá si va a tener que esperar que un vocero de la Presidencia se lo aclare. La gente ya hace lo que quiere", aseguró.

Para el economista, "hubiera sido más entusiasta, más prolijo y con mayor potencialidad vincular todo esto el primer día con un blanqueo explícito, que siempre es de los stocks y se va agotando. Eso hubiese sido una cuestión menos tirada de los pelos. Pero hecho así, el canuto es el canuto, y el canuto no se mancha. Entonces querer sacar agua de las rocas ahí...", deslizó.

Consultado acerca de si estas medidas podrían "tentar" a los argentinos para que salgan de la informalidad, Melconian sostuvo que "el responsable de eso va a ser la política económica y el paso del tiempo". "Para el canuto chico, las cosas que se mencionan y los montos involucrados, ya eso ocurre. No debe haber comprador de moto o auto que no le pregunte al propio vendedor cómo quiere facturar. ¿Qué queremos inventar?", cuestionó.

"Toda la cuestión bimonetaria, que este gobierno llama competencia y no convivencia, que es lo correcto, viene a destiempo porque no era el objetivo inicial", recordó, y advirtió que lo importante ahora es "concentrarnos en que lo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se cumpla".

"Ni el éxito del programa, ni la famosa remonetización ni la bimonetariedad dependen de esto, afortunadamente, porque sería un error gravísimo. Por eso yo le bajaría los decibeles. Si sale bien, mejor, pero ni sé qué es que salga bien. No se está jugando nada el programa con esto. Me preocupa más cómo viene funcionando lo que acordaste. Necesitamos recomponer para no crear expectativas post electorales de un nuevo volantazo", concluyó.