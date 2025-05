Javier Milei redobla la apuesta tras esquivar el saludo de Jorge Macri: "Roma no paga traidores"

El presidente Javier Milei redobló la apuesta después de ignorar al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , quien le había extendido la mano para saludarlo en el Tedeum por el 25 de Mayo que se celebró este domingo en la Catedral Metropolitana, y sostuvo que no lo saludó porque "Roma no paga traidores".

Milei no se puso la escarapela para asistir al Tedeum por el 25 de Mayo

Este domingo, mientras avanzaba por el pasillo central hacia el asiento que tenía reservado en primera fila, el Presidente saludó a varios colaboradores y se detuvo para abrazar al diputado libertario José Luis Espert, a cuya izquierda se encontraba Jorge Macri. Sin embargo, cuando el jefe de Gobierno porteño le extendió la mano para saludarlo, el Presidente se dio media vuelta y siguió caminando sin hacer ni siquiera contacto visual.

Lo mismo ocurrió con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se encontraba justo al lado y no recibió tampoco ningún gesto de reconocimiento. Tras la ceremonia, Milei reposteó la publicación de un usuario que señalaba: "El Javito lo dejó colgado a Jorge Macri, no hay saludo para los comunistas". "Roma no paga traidores", subrayó el mandatario.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1926643515376771259&partner=&hide_thread=false ROMA NO PAGA TRAIDORES https://t.co/YrhAocwvLb — Javier Milei (@JMilei) May 25, 2025

Luego, en otro mensaje, agregó: "Si se es bueno con los malos (esto es, con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita), se termina siendo muy malo con los buenos". También le envió "saludos a Chantalán Gutiérrez Rubí y otras basuras varias" en referencia a Antoni Gutiérrez-Rubí, el asesor catalán que colaboró con Macri durante la campaña.

"Después de haber promovido una campaña sucia y haber dado lugar a personajes cuyo único objetivo era dañar a Javier y, por extensión, a la Argentina, no se puede esperar ahora un gesto de cortesía como si nada hubiera ocurrido. Las acciones tienen consecuencias", adhirió el canciller, Gerardo Werthein.

"Javier representa una manera de hacer política basada en la autenticidad, la verdad y la coherencia. La gente de bien no practica la hipocresía: se mantiene firme en sus principios. Saludar por compromiso a quien actuó con mala fe no es ni realista ni justo. Ser genuino también implica saber marcar límites", remarcó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/wertheing/status/1926653346728845781&partner=&hide_thread=false Después de haber promovido una campaña sucia y haber dado lugar a personajes cuyo único objetivo era dañar a Javier y, por extensión, a la Argentina, no se puede esperar ahora un gesto de cortesía como si nada hubiera ocurrido.



Las acciones tienen consecuencias.



Javier… — Gerardo Werthein Oficial (@wertheing) May 25, 2025

El mensaje de la Iglesia en el Tedeum: "En la Argentina se está muriendo la fraternidad, la tolerancia y el respeto"

El presidente Javier Milei participa este domingo del tradicional Tedeum por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires junto a todo su gabinete, con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Allí, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió que "en la Argentina se está muriendo la fraternidad, la tolerancia y el respeto".

"Nosotros venimos a pedirle a Dios que la Argentina se cure y viva; experimentamos que se está muriendo la fraternidad, la tolerancia, el respeto. Y si se mueren esos valores, se muere un poco el futuro, las esperanzas de forjar una Argentina unida, una patria de hermanos", sostuvo.

"No podemos construir una nación desde la guerra entre nosotros. Todo acto de violencia es condenable y quiebra el tejido social. El que tengo al lado es un hermano, no un enemigo ni un ser despreciable a vencer. Hoy quisiéramos que volviéramos allí nuestra mirada e imaginemos el abrazo que nos debemos los argentinos, el abrazo que negamos al que piensa distinto o al que tiene otras costumbres o modos de vivir", subrayó.