Cristina Kirchner, sobre las elecciones en CABA: "Milei perdió en barrios populares porque es donde primero impacta la crisis"

En tal sentido, marcó el rol de la crisis sobre los barrios vulnerables en los resultados de las elecciones legislativas en la Ciudad. "Eso es porque ahí es donde primero impacta la crisis. Se terminó la changa, ya no se puede contratar ni la niñera, ni el pintor, ni el cuidador, ni el jardinero, ni el plomero ni nada", señaló.

Cristina Kirchner Discurso Saldías 25 Mayo 2025 La expresidenta Cristina Kirchner.

En tanto, advirtió sobre las medidas económicas del Gobierno: "Este modelo le sirve a un 30% de la población y el otro 70% queda afuera. Lo que pasa es que no todos van siendo impactados en forma simultánea, sino que es progresivo. Lo vimos los que fuimos testigos en la dictadura y la Convertibilidad".

"En esos barrios populares perdió y nosotros ganamos pero hubo otros que no salieron a votar porque pareciera que aquellos que apostaron a Milei tampoco quieren volver con nosotros. Nos tenemos que preguntar el por qué", agregó Cristina Kirchner acerca de la baja participación del padrón en las últimas elecciones legislativas en la Ciudad, en las que se registró sólo un 53%.

Cristina Kirchner advirtió sobre un décimo default: "Están rascando el fondo de la olla porque le faltan pesos y dólares"

La expresidenta Cristina Kirchner habló este domingo en el Encuentro de la Cultura Popular en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, en el marco la celebración de la fecha patria del 25 de mayo y un nuevo aniversario de la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia. Allí, cuestionó la política económica del Gobierno y advirtió que "de seguir este nivel de endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana".

La titular del Partido Justicialista comparte escenario con la senadora sanjuanina María Celeste Giménez Navarro y la exministra de Cultura, Teresa Parodi. Desde allí, repasó los logros culturales de su gobierno y apuntó contra la administración de Javier Milei, a quien acusó de "no hacer una puta obra".

"El INCAA, las 900 películas, el Canal Encuentro, Paka Paka, que ahora me lo quieren poner a Zamba más clarito. En cualquier momento aparece de ojos celestes. La Ley de Financiamiento educativo, los espacios de la memoria en la ESMA, el mayor desarrollo cultural", enumeró.

"El PBI cultural que se elevó al tope 3,8%, representó más que la minería y la pesca. 200 mil puestos de trabajo directos e indirectos, Tecnópolis, el Centro Cultural Kirchner. ¿Se dieron cuenta de que estos tipos no construyeron nada? Ni una puta escuela, ni un puto edificio, un puto monumento, nada. Su única obra es cambiarle al nombre a lo que otros hicieron. Qué mediocres. Qué chatos. ¿Generadores de cultura? De acá. ¿Quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años?", planteó la exmandataria.

Luego, ahondó en las políticas económicas de los libertarios y señaló que "el problema del Gobierno es que no tiene dólares". "Se quedaron sin dólares y siguen largando bombas de humo para que discutamos cosas que después pasan al olvido. Como lo que están haciendo ahora, parte de la batalla cultural: 'Tus dólares, tu decisión'. Hermano, un pastelito está dos lucas, ¿qué te pasa? Dan la batalla cultural como si la AFIP metiera en cana a alguien en este país por no haber pagado impuestos", lanzó.

"Si fuera tan terrible. ¿podría haber 50% de economía formal? Están rascando el fondo de olla porque no pueden remonetizar la economía porque ahora les faltan pesos y dólares. Porque el consumo se ha ido al corno y no lo pueden repuntar. Entonces, como no quieren emitir para comprar dólares, sostienen hasta posiblemente las elecciones próximas, con un nivel de endeudamiento formidable. Creo que, de seguir este nivel de endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana", planteó Cristina.

"Andan diciendo que Vaca Muerta, que las inversiones de la minería... si con el RIGI al tercer año no se liquida un solo dólar de exportación. A no ser que el plan sea entregar algo más que deuda. ¿Territorio, tal vez?", subrayó.