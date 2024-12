Tras el enojo en cancha con Costas, el llamativo mensaje de Juanfer Quintero: ¿despedida?

El colombiano fue reemplazado en el complemento durante el encuentro ante River y no pudo contener sus gestos de desaprobación. En redes sociales, dedicó un sentido posteo a los hinchas de la Academia.

Racing terminó el año no solo con la obtención de la Copa Sudamericana , sino que se despidió de su gente con una victoria frente a River en la Liga Profesional, lo que marcó el fin de ciclo de algunos jugadores. ¿Los hinchas no verán más a Juan Fernando Quintero con la camiseta de la Academia?

En el partido, el colombiano, pieza clave para Gustavo Costas en el torneo internacional y local, tuvo un fuerte enojo con el entrenador cuando lo sacó a los 31 minutos del segundo tiempo. Por dicho gesto, técnico se tomó con humor la situación que vivió y defendió al jugador al considerar que “está bien que se enoje, son momentos”. “Yo no tengo que convencer tanto, hoy no le puedo decir nada. No sabemos si nos quedamos”, agregó en conferencia de prensa.