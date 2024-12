La dura confesión de Juan Fernando Quintero sobre su visión: "No veo"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Fernando Quintero (@juanferquinterop)

“Tengo presbicia, astigmatismo y miopía... No veo, no veo. Cuando me hicieron las pruebas me preguntaron que cómo hacía pa’ jugar fútbol... Y no lo sé... Uso los lentes porque realmente no veo, pero en la cancha, pues... voy”, contó en La Nación.

Sorprende porque nunca parece tener inconvenientes para pasar la pelota de un punto de la cancha hasta otro lejos. Nunca se excusó, pero admite que el oculista ya le dio un diagnóstico.

El jugador sigue en el plantel de Racing, pero se rumorean ofertas desde otros clubes como River. Pero el actual presidente Víctor Blanco habló en TyC Sports y aseguró: "Quintero, para la tranquilidad de todos, tiene contrato con Racing". ¿Se va o se queda?