Racing le gana a River en Avellaneda, en el último partido del torneo

Racing supera a River en el Cilindro de Avellaneda, por la última fecha de la Liga Profesional. La Academia, que no juega por nada tras la obtención de la Copa Sudamericana , recibe a un Millonario necesitado de los tres puntos para acomodarse en zona de grupos para la próxima Copa Libertadores 2025. Dirige el árbitro Sebastián Zunino.

En el amanecer del partido, Roger Martínez había avisado, con un mano a mano que el arquero Franco Armani sacó increíblemente, que la Academia iba en serio. Enseguida, el colombiano marcó de zurda, pero el gol fue anulado a instancias del VAR por posición adelantada. Sin embargo, el primero del local iba a llegar por responsabilidad de Maxi Salas, que a los 35' de la primera etapa, la mandó a guardar de cabeza, tras un córner milimétrico de Juanfer Quintero.

gallardo juanfer Gallardo y Juanfer Quintero se reencontraron en Avellaneda. ¿Volverá el colombiano a River?

El equipo de Marcelo Gallardo apostó a la individualidad, ya que el equipo no daba respuestas. Alguna diablura de Claudio Echeverri (último partido en River), otra corrida de Pablo Solari, y no mucho más. El Millonario no le encontró la vuelta al partido en el primer tiempo.

En el arranque de la etapa complementaria, el Muñeco movió el banco y metió tres cambios de una: Miguel Borja, Gonzalo Martínez y Rodrigo Aliendro a la cancha para lavarle la cara a River.

Las formaciones de Racing y River

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Germán Conti, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Roger Martínez. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Leandro González Pirez, Marcos Acuña; Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Maximiliano Meza; Claudio Echeverri; Pablo Solari y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Mirá el gol del partido entre Racing y River