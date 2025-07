El Gobierno derogó una veintena de regulaciones que impactan en la industria ganadera y la pesca

El Gobierno derogó este jueves por decreto una veintena de regulaciones que impactan de lleno en la industria de ganadería y pesca. Algunas de ellas, habían sido creadas hace 60 años por organismos que también fueron disueltos con el paso del tiempo y no se encuentran vigentes. “Constituye un paso más hacia la consolidación de un sistema de comercio agropecuario transparente, previsible y adaptado a las necesidades actuales del país“, señalaron.

“Dichas normas fueron dictadas en el marco de programas o estructuras hoy inexistentes, lo que ha determinado su falta de aplicabilidad en el escenario actual”, describieron. Entre los organismos que las habían creado pusieron como ejemplo a la ex Junta Nacional de Carnes, disuelta en 1991, la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, eliminada en 2012, y la ex Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, modificada en 2024.

Por tal motivo, consideraron necesario “contar con un ordenamiento jurídico coherente, simple y eficaz, que brinde claridad tanto a los operadores como a la administración“, lo cual contribuiría al objetivo de garantizar una gestión pública ”moderna y transparente”.

De la misma manera, destacaron que “la presente medida constituye un paso más hacia la consolidación de un sistema de comercio agropecuario transparente, previsible y adaptado a las necesidades actuales del país“, por lo que subrayaron que la creación de una nueva normativa resultaría en un proceso de ”fiscalización más ágil, objetiva y eficaz".

