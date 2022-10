Ranking de entrenadores: quién es el mejor DT argentino en la actualidad

La famosa revista inglesa Four Four Two dio a conocer quiénes son los 50 mejores entrenadores de fútbol en la actualidad. El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, lidera la lista. La justificación de esto fue que "todavía está innovando. Todavía está encontrando formas de someter a otros entrenadores de elite. Todavía puede sofocar a los mejores del mundo con la pelota. Es letal con o sin delantero, con o sin Kevin De Bruyne, con o sin laterales naturales".