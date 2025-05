Mariano Navone, el único argentino en carrera en Roland Garros: cuál será su próximo rival

Del main draw de mujeres, tanto Lourdes Carlé como Julia Riera y Solana Sierra, no pasaron su debut. La primera de ellas no pudo contra Ann Li y cayó 6-4, 6-0, la segunda batalló contra la experimentada Elena Rybakina, pero no fue suficiente; y la última perdió ante Yulia Putintseva en sets corridos.

Por el lado del cuadro masculino, la derrota más sorpresiva fue la de Francisco Cerúndolo ante Gabriel Diallo en tres sets, ya que nunca pudo imponer su juego. Otra caída inesperada fue la de Tomás Etcheverry que, a pesar de que enfrentaba a un rival de fuerza como Stefanos Tsitsipas, porque venía de una buena temporada.

Cerundolo Madrid Open

Sebastián Báez era el tercer argentino con más posibilidades, pero como sus últimas participaciones sobre polvo de ladrillo no fueron positivas, no se instaló como uno de los candidatos más fuertes. De hecho, cayó ante Miomir Kecmanovic en 5 sets. Francisco Comesaña y Thiago Tirante también fueron eliminados.

A segunda ronda solo pasaron Juan Manuel Cerúndolo, quien no pudo contra Hamad Medjedovic, y Federico Gómez, quien tuvo un inicio positivo ante Cameron Norrie (que venía de eliminar a Daniil Medvedev), pero no pudo contra la firmeza y el físico que mostró su rival.

Mariano Navone Argentina Open

También pasó Mariano Navone y fue el único que está en la tercera fase. Derrotó a Reilly Opelka en sets corridos y enfrentará a Lorenzo Musetti, el octavo preclasificado del torneo y uno de los mejores sobre polvo de ladrillo. Será en la cancha Suzanne Lenglen en el primer turno. De vencer, podría ser uno de los batacazos más fuertes y, de lo contrario, Roland Garros quedará sin representantes argentinos.

La emoción de Rafael Nadal por el homenaje en Roland Garros: "Una historia increíble"

El español Rafael Nadal, quien se retiró en 2024 y es considerado como uno de los mejores tenistas de la historia, fue homenajeado en Roland Garros, que comenzó este domingo, con la presencia del suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic y el británico Andy Murray, quienes también son calificados como leyendas del tenis.

Nadal fue homenajeado en Roland Garros en Francia debido a que esta edición es la primera sin la participación del español de 38 años, luego de su retiro en 2024. En un estadio repleto y con remeras naranjas con la leyenda 'Merci Rafa' (Gracias Rafa), el español ingresó al Philippe-Chatrier bajo una lluvia de aplausos, llegó a la red y rompió en llanto.

En tal sentido, el extenista recordó sus primeras participaciones en el torneo: "Ha sido una historia increíble que empezó en 2004, cuando vine por primera vez, pero llegué en muletas y no pude jugar por mi pie. Desde lo más alto de la pista, deseaba poder bajar a jugar. En 2005, puede jugar por primera vez, tenía 18 años. 20 años después, me he encontrado rivales que me han llevado al límite en lo físico y mental, que me han hecho crecer cada día".

Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray X (@rolandgarros)

En tanto, expuso su gratitud: "Aquí, en la tribuna que hoy amablemente nos han cedido, hay mucha gente que me han querido acompañar en este momento. Es difícil empezar por alguien, pero lo haré por mis amigos de toda la vida, que siempre han sido un pilar. A los patrocinadores, que se convirtieron en amigos. Gracias por haber confiado en mí durante tantos años. Sobre todo, porque, en los momentos de dificultad, no dejaron de confiar en mí".

También, Nadal le agradeció a su tío llamado Toni, quien fue su entrenador. "Eres la razón por la que estoy aquí. Gracias por haber dedicado una gran parte de tu vida a querer estar conmigo. Entrenando, haciéndome sufrir, reír y llevándome al límite", expresó el extenista, que es el máximo ganador de Roland Garros, tras consagrarse en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022.

"Lo que hemos vivido no siempre ha sido fácil, pero ha valido la pena. Por nuestra forma de ser, ni tú ni yo somos de expresar los sentimientos, pero mi gratitud es infinita. Has sido, sin ninguna duda, el mejor entrenador que jamás hubiera podido tener", destacó el ex número uno del mundo.