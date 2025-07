Fuerte denuncia de Luis Ventura tras la golpiza: "Liberaron la seguridad para que nos cagaran a trompadas"

En esa línea, enojado aseguró que la violencia en el fútbol es algo que se ve todos los fines de semana: “Se llenan la boca hablando de seguridad y la violencia está todos los fines de semana. Lo que pasó con Ballester también nos pasó en 2018, nos masacraron que me están pateando la cabeza en el piso”.

El periodista de espectáculos respondió al presidente de Central Ballester, Donato Lanzillotta, quien aseguró que fue “una exageración” la reacción del ataque: “Que deje su complicidad con el comisario que amparó todo esto. Vean en la página de Victoriano Arenas a los jugadores golpeados con facas tumberas. La policía se cagaba de risa, dejándolos pasar. Liberaron la seguridad para que nos cagaran a trompadas”.

“Esto es promovido por los barras y la dirigencia que después estaba en la comisaría queriendo hacer creer que nosotros nos queríamos robar un termotanque. Nos cagaron a trompadas”, explicó.

Embed Ataque a Luis Ventura: "Liberaron la seguridad"



El periodista habló tras salir de la clínica donde permanecía en observación.



Por otro lado, el presidente de APTRA recordó cómo fue el momento de la brutal paliza y detalló: “Recuerdo que fui a sacar al arquero que lo estaban acosando cuatro tipos, uno con un arma blanca. Después me fui caminando tranquilo y me atacaron. Esto lo fomentan los malos arbitrajes. Victoriano estaba ganando y terminando adicionando 10 minutos y ni bien meten el gol Ballester termina el partido”.

“Está a la vista. Ya no pueden mentir más. Un día van a matar a alguien y después se van a lavar las manos y va a caer al olvido. No hay dudas que esto fue premeditado. Si me pegaba más arriba, me mataba”, afirmó el periodista, que afortunadamente recibió el alta porque los estudios le dieron bien: “Los números dan bien, pero el dolor en la cabeza lo tengo”.

Por último, dejó en claro que pese a la violencia que sufrió no va a renunciar como dirigente de Victoriano Arenas, sino “le estaría abriendo la puerta a las grandes mafias que nos cagan el fútbol argentino”. “A mí no me van a correr”, sostuvo enojado.

Cómo fue el brutal ataque a Luis Ventura

Apenas segundos después de que el Central Ballester llegara al empate de 2 a 2, el árbitro dio por finalizado el encuentro y se originó una pelea entre los futbolistas, que derivó en el ingreso de hinchas locales al campo de juego ante la escasa presencia policial.

Más allá de las trompadas, patadas y empujones de parte de los jugadores, la situación se agravó por la presencia de muchos simpatizantes del Canalla que burlaron el operativo de seguridad y agredieron a la delegación de Valentín Alsina. Uno de los damnificados fue Ventura, quien se marchaba del terreno de juego cuando un hombre le dio una piña en la cara.

El comunicador de 69 años quedó tendido en el suelo y debió ser auxiliado por personal de Victoriano Arenas. Luego pudo retirarse de las instalaciones, aunque desde el programa Infama por América informaron que el presidente de APTRA "sufrió golpes y está muy nervioso". Por esa situación, no estuvo presente en la entrega de los Martín Fierro de la radio.