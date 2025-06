Las estrellas más temibles que enfrentará Boca en el Mundial de Clubes 2025

El club de la Ribera integra el Grupo C con Benfica, Bayern Múnich y Auckland City, y tendrá que enfrentar a varias figuras destacadas del fútbol europeo.

El club de la Ribera integra el Grupo C junto a Benfica (Portugal), Bayern Munich (Alemania) y Auckland City (Australia), contra quienes jugará el lunes 16, viernes 20 y martes 24 de junio, respectivamente. El primer y segundo partido serán en Miami y el tercero, en Nashville.

Aprovechando la ventana especial de transferencias que la FIFA habilitó hasta el 10 de junio para los equipos que participarán del Mundial, Boca cerró la llegada de los dos primeros refuerzos: Marco Pellegrino y Malcom Braida. Sin embargo, enfrente tendrá a lo mejor de sus rivales.

Benfica

Nicolás Otamendi en Benfica X @SLBenfica

El club portugués tiene a Ángel Di María como su nombre más importante. Si bien acaba de anunciar su regreso a Rosario Central, disputará el certamen de la FIFA y luego se marchará al club de sus amores. A su vez, cuenta con otro campeón del mundo: el defensor Nicolás Otamendi, confeso hincha de River. Otra de sus figuras es el mediocampista turco Orkun Kökçü.

Bayern Múnich

Harry Kane en Bayern Munich X @HKane

El club alemán quedó eliminado en cuartos de final de la Champions League ante el Inter (rival de River en el Grupo E), pero viene de ganar la Bundesliga con un alto nivel de efectividad: convirtió casi 100 goles en las 34 fechas y perdió solo dos partidos. Entre sus figuras se destacan el goleador del torneo, Harry Kane; el francés Michael Olise, y los alemanes Joshua Kimmich y Leroy Sané.

Auckland City

Gerard Garriga, Auckland City FC X @Garricks93

El ganador de la Liga de Campeones de Oceanía, donde es un animador recurrente, no tiene grandes nombres en su plantel: el fútbol no es profesional en Nueva Zelanda y los jugadores no tienen contrato. Su figura es el volante español Gerard Garriga.