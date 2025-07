Benjamín Vicuña confesó por qué revocó el permiso de la China Suárez: "El miedo a que te dejen..."

Con respecto a su tiempo sin pareja, señaló: "Estos dos años de soltería me sirvieron para volver al eje, para decir qué me gusta a mí, cómo me gusta mi la casa, qué música me gusta. Yo llevaba ya casi 20 años consecutivos de relaciones que estaban encadenadas, unas con otras". Así, hizo referencia a su familia ensamblada, ya que tuvo hijos tanto con la modelo como con la actriz.

Para finalizar, remarcó: "Fue hermoso, de mucho amor, pero yo fui cediendo mucho terreno. '¿Cómo querés la casa?'. Da lo mismo. '¿Qué música escuchamos?'. Da igual. '¿Qué comemos?'. Yo creo que esto habla de una inseguridad profunda". De esta manera, muchos lo vincularon con la razón por la que Benjamín Vicuña decidió revocar el permiso para los viajes de Amancio y Magnolia con la China Suárez.

El actor chileno Benjamín Vicuña reapareció públicamente junto con sus hijos Amancio y Magnolia, a quienes tuvo con la China Suárez y los protagonistas del auténtico escándalo viral en redes sociales luego de la revocación del permiso para que puedan salir de Argentina.