Polémica: el ex futbolista argentino que destrozó a Messi y a Maradona

El exjugador no eligió entre Messi y Maradona: los criticó a los dos.

Se trata de Juan Manuel "Chocho" Llop, quien comparte con los dos astros el vínculo con Newell's y rechazó categóricamente la decisión del club de bautizar dos tribunas del Estadio Marcelo Bielsa con sus nombres. "Yo no coincido con esas decisiones", afirmó al programa Zapping Sport.

"Mi pregunta es la siguiente: ¿qué hizo por Newell's? El mundo se alinea al marketing", señaló en relación a Messi. "Lo mismo con la tribuna Maradona. Tiene que ver todo con el marketing, para quedar bien. Hay gente muy importante en la historia de Newell's que hizo un montón de cosas entrando en la historia, varias veces campeón", sentenció.

Chocho Llop Redes sociales

Goycochea: "No puedo comparar a Messi y Maradona"

Lejos de las críticas, el exarquero Sergio Goycochea tuvo palabras de elogio para ambas estrellas de la Selección argentina y aseguró que no puede "comparar a Messi y Maradona", como hacen muchos especialistas. "Para mí es 'y', no 'o'", remarcó durante una reciente entrevista con AS TV.

En ese sentido, consideró que comparar los estilos de juego de cada uno "es un análisis desparejo, porque yo a Leo lo analizo como periodista. En el análisis de Diego tengo un conocimiento del adentro que con Messi no lo tengo, entonces no puedo comparar", explicó.

"Yendo estrictamente al juego, creo que son maravillosos los dos, tienen inteligencia y velocidad mental. Quizás Leo tenía, comparándolos en la misma edad, un arranque un poco más explosivo. Y después, las diferencias de carácter, que no es mejor ni peor: uno más histriónico, otro más perfil bajo", sostuvo.

"Pero yo lo que digo es que tengo la suerte, primero, de haber jugado con uno y haberlo disfrutado; con el otro lo disfruté como hincha y como periodista. Y que se agarren los argentinos, sobre todo los más jóvenes, porque no sé cuánto vamos a tardar en que se diga que el mejor jugador del planeta es argentino otra vez", advirtió.