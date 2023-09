La historia del fanático de Colón nominado en los premios The Best como el mejor hincha

La historia del fanático de Colón nominado en los premios The Best de FIFA como el mejor hincha

La publicación de la lista de ternados a los premios The Best de la FIFA tuvo como sorpresa la nominación de un fanático de Colón de Santa Fe en el rubro "mejor afición".

"Las cámaras de televisión enfocaron a un hincha de Colón de Santa Fe que sostenía en brazos a su hijo mientras le daba el biberón durante el partido de primera división contra Barracas Central. La tierna escena captó el deseo de este aficionado por transmitir a su hijo el amor por los colores del club desde bien pequeño", fundamentó la FIFA tras dar a conocer su situación.

La nominación tomó por sorpresa a Iñiquez quien aseguró "no poder creer" todo lo que se generó con la imagen. "Esa noche del partido con Barracas, la imagen salió en varios lados y me llamó todo el mundo. `Toto, saliste en la tele dándole la mamadera en la cancha de Colón´", contó Iñiguez en un video que subió a sus redes.

En el video, el hombre contó que trabaja en el Mercado de Productores. "Hago changas, cargas y descargas. Conozco a la familia Fogliatti, sabaleros de ley, trabajé con ellos. Ahora, trabajo acá en el mercado con gente de San Francisco y de Concordia, junto a mi viejo, mi hermano... Somos todos de Colón", comentó.

"La plata no sobra, pero por Colón uno hace de todo. Cuando se dio la final de Paraguay, me quedé con las ganas, porque no conseguimos entradas. Con mi señora somos socios los dos y vamos a la tribuna norte", agregó "Toto" dando cuenta de su fanatismo.

Iñiguez compartirá terna con Miguel Ángel, un niño colombiano fanático de Millonarios que cumplió el deseo de ver a su equipo antes de recibir la eutanasia, y a la inglesa Fran Hurndall, quien rompió el récord de trasladar una pelota de fútbol durante mil kilómetros.