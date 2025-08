El cambio que planea Miguel Russo en Boca para salir de la crisis futbolística

"No tiene estructura ni equipo": el duro diagnóstico de Boca de un ex DT del club

Si bien no está confirmada que la prueba sea efectiva en el corto plazo, se estima que Russo lo llevará a cabo en el predio con el correr de los días y entiende que le puede aportar calidad en ese sector ofensivo.

Miguel Ángel Russo Miguel Russo planea cambios en Boca para el duelo ante Racing en La Bombonera: busca su primera victoria en el segundo ciclo.

Para jugador oriundo de San Justo no se trataría de una posición desconocida: en sus inicios en Boca se desempeñaba como enganche e incluso llegó a ser el suplente de Juan Román Riquelme, actual presidente del club.

"No tiene estructura ni equipo": el duro diagnóstico de Boca de un ex DT del club

Claudio "Bichi" Borghi, quien dirigió al Xeneize durante 14 partidos en 2010, realizó un duro diagnóstico sobre el presente del club. "Boca no tiene estructura ni un equipo. No tiene algo que lo sostenga", aseguró a ESPN, y remarcó que esta es "la crisis más importante desde hace muchísimo tiempo".

"En el fútbol está lo importante y lo urgente: lo importante es jugar bien y lo urgente es ganar. A veces lo urgente es tan necesario que no te permite jugar bien, porque continuamente estás siendo juzgado por el partido perdido. Hoy en los equipos que entran y salen jugadores es difícil mantener la estructura", analizó.

Borghi también se refirió al rol del presidente del club, Juan Román Riquelme, quien quedó en el centro de las críticas. "Es uno de los mayores ídolos de Boca. Como jugador fue maravilloso. A Román lo hubiese preferido cerca de un vestuario o de entrenador", reconoció.

"No sé cómo lo hace como dirigente. Es una persona que es querida, pero evidentemente cuando no salen los resultados ni siquiera el ídolo se salva", señaló. También celebró la llegada de Leandro Paredes, pero advirtió que "solo no hace un equipo". "Ese equipo tiene que ayudarlo a que tenga rendimientos importantes", sostuvo.