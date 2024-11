Argentina, un atractivo experimento para la ex Worldcoin, la empresa que escanea el iris para validar la identidad

Un mundo de productos: WorldID, WorldApp, Worldcoin, Worldchain

Un ecosistema de productos promete una prueba digital de nuestra identidad humana en internet mientras se mantiene la privacidad, creando una billetera digital. Sin embargo, World, antes conocido como Worldcoin, ofrece una solución como mínimo polémica: escanear el iris (biometría) de la población para verificar su humanidad y, a cambio, entregar tokens.

Lógicas de un sistema autopoiético. Porque quien está detrás de World y Tools for Humanity es Sam Altman que junto con Alex Blania, iniciaron este proyecto para crear un sistema financiero mundial entregando tokens apoyado en la prueba de humanidad para evitar que los humanos sean confundidos con bots o identidades creadas con IA usando orbs, haciendo sus primeros ensayos en el 2022. Mientras tanto el mismo Altman es la persona que dirige y amplifica Open AI cuyo producto estrella es Chat GPT. Es así que las manos en donde surge el aparentemente problema, está la aparente solución.

Con lógicas de un sistema autopoiético

Sistema autopoiético: Detrás de World y Tools for Humanity se encuentra Sam Altman, quien junto con Alex Blania inició este proyecto buscando crear un sistema financiero global, creando billeteras digitales (wallets) asociados a un código de iris tomados por orbes (orbs, esas esferas que tiene una cámara) evitando que los humanos seamos confundidos con bots o identidades generadas por inteligencia artificial. Sin embargo, Altman también dirige OpenAI, la empresa madre detrás de Chat GPT, Dall-E, instrumentos de inteligencia artificial generativa que ha traído el concepto inteligencia artificial a cualquier mesa, lo que plantea dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de esta dualidad. Quien genera el problema buscando una IA general, es quien tiene la solución, con wallets y tokens de por medio más biometría.

En C5N conversamos con Martín Mazza, vocero de World y gerente regional de Tools for Humanity, para conocer su visión sobre el proyecto. Empezamos con una conversación amena sobre nuestro pasado profesional compartido, previo a World, Martín se desempeñó en DirecTV y Uber, pronto surgieron nuevas preguntas. Es que muchas respuestas se centraron en la afirmación de “World es abierto y descentralizado” y “todo lo podés hacer desde la app”.

Mantra 1: “World es abierto y descentralizado”

El anhelo de “open source”, evoca la idea de transparencia y accesibilidad para cualquier persona. Sin embargo no es tan así. Se puede acceder a parte de su código por GitHub, pero no a su totalidad, y la necesidad de tener conocimientos en esta plataforma. En cuanto a la descentralización mencionada por Mazza, aunque existe Worldchain basado en Ethereum, él mismo admite durante la entrevista que actualmente los datos se almacenan en sus servidores, lo que contradice la noción de descentralización.

Mantra 2: “Todo lo podés hacer desde la app”

World sostiene que su propuesta resuelve problemas relacionados con la privacidad y la identidad en internet, en un contexto donde crecen las start ups fintechs tanto como los ciberataques (bueno no tanto pero sí mucho). Sin embargo, aspectos como consultas o darse de baja parecen resolverse con unos pocos clics en la app, lógica que no coinciden con Worldchain. Mientras tanto en Facebook existen grupos con miles de usuarios enfocados más en el intercambio de tokens y no en la protección de su privacidad. Esto plantea una pregunta crucial: ¿los usuarios buscan proteger su identidad o simplemente desean recibir tokens? La app es más utilizada como billetera que como espacio de consulta. Dato: los tokens no pueden ser utilizados en Estados Unidos.

Una agresiva estrategia de expansión

La creciente presencia de World en Argentina refleja tanto interés como preocupación. Este proyecto plantea interrogantes sobre privacidad y regulación en el contexto económico que atraviesa el país. Además del cambio de nombre a World (para desvincular la narrativa de dinero y prueba de humanidad, se eliminó “coin” en la marca que antes confirmaba o generaba confusión), lo que podría afectar su visibilidad en búsquedas digitales en SEO. Además los tokens deben responder a las lógicas de oferta y demanda (mayor cantidad de usuarios) para tener más valor.

Para que los tokens entregados tengan más valor deben responder a las lógicas de oferta y demanda, y aquí entra la clásica estrategia de Growth Marketing que ha sido evidente en los últimos meses en búsqueda de usuarios residentes en Argentina. Desde diciembre del 2023 habían iniciado conversaciones, que luego vimos reflejadas en 2024 para la expansión, y es que World ha demostrado contar con un envidiable presupuesto para sus operaciones en Argentina.

- Pautas publicitarias masivas**: Campañas como “The other Messi” en televisión y otros en medios impresos.

Campaña “The other Messi”

- Inversiones en diarios digitales

- Colaboraciones con influencers: Pagos sustanciales para promover su marca.

- Participación en conferencias tecnológicas y de ciberseguridad: Presencia activa en eventos relevantes.

- Inversiones en hackatones: Ofrecen miles de dólares para desarrollar soluciones que integren su tecnología.

- Stands en puntos neurálgicos como en el shopping Abasto.

- Acuerdos con capitales riesgo (VC): Fuentes anónimas indican que algunas startups debían incluir soluciones relacionadas con World para recibir inversión.

- Alianzas con marcas como Rappi: Facilitando el acceso a orbs sin abordar el problema educativo.

Por fuera de Argentina la estrategia continúa, por ejemplo aprovechando las inundaciones en la provincia de Valencia, España, promoviendo la billetera virtual para hacer donaciones

Y promesas de inversión para la producción de Orbs de industria nacional.

Alternativas para validar identidad

A pesar del enfoque controversial hacia el escaneo del iris, World tiene otras alternativas para validar identidades sin recurrir a este método. En Estados Unidos, Malasia y Reino Unido, ya no es necesario escanear el iris con World; pueden utilizarse credenciales digitales como pasaporte físicos con tecnología NFC que permiten verificar la identidad sin comprometer datos biométricos.

Además de Zero Knowledge Proof el método que ex Worldcoin implementa, en el mercado hay desarrollos como Identidades Digitales Descentralizadas (DIDs) y Sistemas de Identificación Electrónica (eID).

No te pierdas la entrevista completa donde ahondamos en la solución que propone World (Worldcoin), verticales éticas, el funcionamiento del Orb, educación y el mercado de los países emergentes, para entender acercarnos a una respuesta sobre esa pregunta: ¿Qué es eso que te escanea el iris?