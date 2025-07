Video: Luisito Comunica se metió en una marcha y casi lo linchan

"Fue una situación llena de adrenalina. Iba caminando por la calle y me encuentro a un grupo de manifestantes, me acerco y resulta que era una manifestación anti gentrificación. Estaban gritando ‘A la verga los gringos, a la verga las rentas’ y me metí de chismoso", relató el influencer, quien cuenta con una audiencia de más de 90 millones de seguidores en sus diversas plataformas.

Inicialmente, el youtuber no experimentó problemas al acercarse, pero la situación cambió drásticamente cuando varios manifestantes lo identificaron. “En eso me empiezan a gritar: ‘Chinga tu madre, Luisito. Tú eres parte del problema, tú eres parte de la gentrificación’. ¡Y yo soy mexicano!", explicó.

Porque el influencer fue insultado durante una marcha contra la gentrificación en la CDMX.



Pese a los ataques verbales, hubo algunos momentos en los que otros asistentes se le acercaron para solicitarle saludos y fotografías. Sin embargo, ante la persistencia de los insultos, Luisito se vio obligado a buscar la intervención de dos oficiales de policía que se encontraban en el lugar.

"Por suerte había dos policías ahí, me le acerco a uno, me llevan y me dicen: ‘Luisito, para qué te vienes a meter por aquí’ y pues ya me sacaron buena onda, todo seguro”, concluyó su relato el influencer.

La movilización, que tuvo lugar este viernes —coincidiendo con el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos—, surgió como una discusión sobre la gentrificación y el desplazamiento de habitantes, transformándose en una demanda por el derecho a permanecer en la ciudad.