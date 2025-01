Se reanudó el funcionamiento de los ramales del tren Roca tras la interrupción del servicio

Los ramales del tren Roca no funcionan o tienen demoras.

Luego de que se diera a conocer la falla técnica, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques, vía Temperley, permanecían sin funcionar. Además, el de La Plata se encontraba limitado desde Quilmes.

Embed Línea Roca, ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley: interrumpidos por árbol con principio de incendio en Temperley.



Ramales La Plata via Quilmes: Limitado hace Quilmes-La Plata



Ramal Bosques vía Quilmes: Limitado hace Quilmes-Bosques via @MascariniMarce pic.twitter.com/hNIhQizf9H — Solo Tránsito↗ (@solotransito) January 2, 2025

En tanto, una pasajera llamada Nancy había expuesto su malestar por la situación. "Tenía que viajar a Monte Grande. Me cambia muchísimo los planes. No dan información, solamente que el servicio está interrumpido por fallas técnicas. Acá no anda el aire, estamos hacinados", señaló.

"Hace una hora que estoy acá, tengo que ir a Longchamps. Tengo que tomar un colectivo, que por lo menos son dos horas", marcó por su parte una usuaria.