El Gobierno oficializó el cierre definitivo de una empresa subsidiaria de Trenes Argentinos

Se trata de Trenes Argentinos Capital Humano, cuya disolución se había anunciado en octubre. Se argumentó que "malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia".

La empresa no contará con personal ni realizará ninguna actividad.

El Gobierno oficializó el cierre definitivo de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una empresa subsidiaria de Trenes Argentinos cuya disolución se había anunciado en octubre pasado , y anunció que a partir de ahora "no contará con personal ni realizará ninguna actividad".

Con esta medida, concluye el proceso de cierre definitivo que inició en octubre y que había sido anunciado en conferencia de prensa por Mogetta y el vocero presidencial, Manuel Adorni. El Gobierno afirmó que la decisión constituye un ahorro para el Estado de $42.000 millones anuales.

"A partir de ahora, Trenes Capital Humano no realizará contrataciones ni facturaciones y, en los aspectos puntualmente económicos, no tendrá egresos ni tampoco ingresos. Además, al darse de baja la empresa, no contará con personal ni realizará ninguna actividad", detalló la Secretaría de Transporte en un comunicado.

Argumentó que la empresa estatal ferroviaria "malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia". "Demandó u$s180 millones al Tesoro nacional durante la gestión anterior para motivos insólitos como fueron obras de arte en estaciones de trenes que no operaban o programas como 'Entretrenerte', donde contrataban artistas y hacían estas gratis durante la pandemia", sostuvo.

El cierre del organismo implica la reducción de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que, según informó el Gobierno, cobraban en promedio entre 2 y 4 millones de pesos mensuales. La medida se enmarca en la Ley Bases y el DNU 525, que declaró la emergencia pública en materia ferroviaria para los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional por el plazo de 24 meses.

Qué funciones cumplía Trenes Argentinos Capital Humano

Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) era una de las cinco empresas ferroviarias subsidiarias de Trenes Argentinos, sucesora de la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios.

Se había creado con el objetivo de "diseñar, organizar, promover y realizar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos, fortalecimiento organizacional y resguardo documental en materia ferroviaria".

Entre sus unidades estaban el Archivo Histórico Documental Ferroviario, Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria y el Museo Nacional Ferroviario "Raúl Scalabrini Ortiz".

La Resolución completa de la Secretaría de Transporte