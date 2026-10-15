Tormenta en el AMBA: cuándo dejará de llover y cuánto bajará la temperatura El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por las intensas precipitaciones de este jueves. El Día de la Madre será el más frío de la semana. Por Agregar C5N en









Lluvia en la Ciudad de Buenos Aires. Tiempo

La tormenta de disparó una alerta amarilla en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la lluvia se extenderá hasta la noche de este viernes. Además, la temperatura iniciará una caída que continuará hasta el próximo martes. El Día de la Madre está pronosticada una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 16°C en la Ciudad de Buenos Aires.

Las probabilidades de precipitaciones alcanzaron el 70% este jueves y en 24 horas descenderán hasta el 40%, pero recién llegarán a 0% el sábado en la capital del país. Para el viernes están pronosticados chaparrones y para el fin de semana un cielo entre mayor y parcialmente nublado, que se sostendrá hasta el miércoles inclusive.

La alerta amarilla por tormentas emitida por el SMN para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya había sido retirada para las 18 de este jueves y, al cierre de esta nota, el organismo no emitió ninguna otra para las siguientes 48 horas.

15 OCT | 16:20h Se desarrollan chaparrones y tormentas en el AMBA.



La lluvia es intermitente y puede ser intensa. Rige alerta de nivel amarillo para el área metropolitana y el noreste de la provincia de Bs. As.



Más info en https://t.co/PrwYSvrLHA pic.twitter.com/I6tvGIr32t — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 15, 2026 Desde Meteored informaron que de cara al viernes el bloqueo atmosférico "mostrará sus primeros signos de debilitamiento y el viento empezará a rotar al sur en la región pampeana. Eso anticipa una mejora y mínimas más bajas en el centro del país".

Día por día, qué proyecta el pronóstico del SMN para esta semana Jueves : temperatura mínima 14°C y temperatura máxima 19°C, con tormentas fuertes y probabilidades de precipitaciones de 70%.

: temperatura mínima 14°C y temperatura máxima 19°C, con y probabilidades de precipitaciones de 70%. Viernes : temperatura mínima 12°C y temperatura máxima 18°C, con chaparrones y probabilidades de precipitaciones de 40%.

: temperatura mínima 12°C y temperatura máxima 18°C, con y probabilidades de precipitaciones de 40%. Sábado : temperatura mínima 10°C y temperatura máxima 16°C, con cielo mayormente nublado y probabilidades de precipitaciones de 0% .

: temperatura mínima 10°C y temperatura máxima 16°C, con cielo mayormente nublado y . Domingo : temperatura mínima 9°C y temperatura máxima 16°C, con cielo parcialmente nublado y probabilidades de precipitaciones de 0%.

: y temperatura máxima 16°C, con cielo parcialmente nublado y probabilidades de precipitaciones de 0%. Lunes : temperatura mínima 11°C y temperatura máxima 17°C, con cielo mayormente nublado y probabilidades de precipitaciones de 0%.

: temperatura mínima 11°C y temperatura máxima 17°C, con cielo mayormente nublado y probabilidades de precipitaciones de 0%. Martes : temperatura mínima 13°C y temperatura máxima 19°C, con cielo mayormente nublado y probabilidades de precipitaciones de 0%.

: temperatura mínima 13°C y temperatura máxima 19°C, con cielo mayormente nublado y probabilidades de precipitaciones de 0%. Miércoles: temperatura mínima 13°C y temperatura máxima 20°C, con cielo mayormente nublado y probabilidades de precipitaciones de 0%.