Tormenta en el AMBA: cuándo dejará de llover y cuánto bajará la temperatura

La tormenta de disparó una alerta amarilla en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la lluvia se extenderá hasta la noche de este viernes. Además, la temperatura iniciará una caída que continuará hasta el próximo martes. El Día de la Madre está pronosticada una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 16°C en la Ciudad de Buenos Aires.
Las probabilidades de precipitaciones alcanzaron el 70% este jueves y en 24 horas descenderán hasta el 40%, pero recién llegarán a 0% el sábado en la capital del país. Para el viernes están pronosticados chaparrones y para el fin de semana un cielo entre mayor y parcialmente nublado, que se sostendrá hasta el miércoles inclusive.
La alerta amarilla por tormentas emitida por el SMN para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya había sido retirada para las 18 de este jueves y, al cierre de esta nota, el organismo no emitió ninguna otra para las siguientes 48 horas.
Desde Meteored informaron que de cara al viernes el bloqueo atmosférico "mostrará sus primeros signos de debilitamiento y el viento empezará a rotar al sur en la región pampeana. Eso anticipa una mejora y mínimas más bajas en el centro del país".