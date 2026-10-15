Buenos Aires está bajo una alerta por tormentas: a qué hora llueve y cuándo se retira el bloqueo atmosférico

Ya van más de dos semanas que rige una nubosidad que no da tregua y no deja salir el sol, de cara al fin de semana, se espera que las condiciones cambien y mejore el pronóstico. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió varias alertas por fuertes precipitaciones acompañadas por caída de granizo chico y actividad eléctrica.

El tiempo en las últimas semanas lejos está de la primavera, los días nublados e inestables se mantienen en gran parte del país por el bloqueo atmosférico . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormenta s para Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) las lluvias se mantendrán de forma intermitente durante el transcurso de la jornada de este jueves.

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Las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Chubut , esta región será afectada por chaparrones y tormentas de variada intensidad , de las cuales algunas pueden ser puntualmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos; y además, ocasional caída de granizo chico y actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Desde Meteored informaron que de cara al viernes el bloqueo atmosférico "mostrará sus primeros signos de debilitamiento y el viento empezará a rotar al sur en la región pampeana. Eso anticipa una mejora y mínimas más bajas en el centro del país".

Para el jueves 15 , se prevé un clima muy inestable con lluvias y tormentas eléctricas desde la mañana hasta la tarde, manteniendo una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. La temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y los 19°C de máxima. Los vientos soplarán moderados a intensos del sector sudoeste, alcanzando ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde y la noche.

El viernes 16 continuará con presencia de lluvias débiles e inestabilidad moderada en la madrugada, mañana y tarde, con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%, mejorando hacia la noche (0% a 10%). Los registros térmicos irán desde una mínima de 12°C hasta una máxima de 18°C, con ráfagas de viento del sudoeste de hasta 42-50 km/h por la tarde.

SMN

Para el sábado 17, el tiempo mejorará notablemente, presentando un cielo parcialmente nublado y un 0% de probabilidad de lluvias. Se espera un paulatino descenso de la temperatura mínima, ubicándose en 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C. Los vientos soplarán moderados del sudoeste de entre 13 y 22 km/h.

El domingo 18 mantendrá condiciones estables y cielo algo a parcialmente nublado, sin precipitaciones. Será el día más frío de la semana, con una mínima de 9°C en las primeras horas y una máxima de 16°C por la tarde, con vientos leves del sudoeste rotando al este