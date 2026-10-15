15 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Buenos Aires está bajo una alerta por tormentas: a qué hora llueve y cuándo se retira el bloqueo atmosférico

Ya van más de dos semanas que rige una nubosidad que no da tregua y no deja salir el sol, de cara al fin de semana, se espera que las condiciones cambien y mejore el pronóstico. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió varias alertas por fuertes precipitaciones acompañadas por caída de granizo chico y actividad eléctrica.

Por
Las lloviznas se mantendrán durante el transcurso de la jornada. 

Las lloviznas se mantendrán durante el transcurso de la jornada. 

El tiempo en las últimas semanas lejos está de la primavera, los días nublados e inestables se mantienen en gran parte del país por el bloqueo atmosférico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) las lluvias se mantendrán de forma intermitente durante el transcurso de la jornada de este jueves.

La central hidroeléctrica Yacyretá abrió sus compuertas por primera vez desde 2023.
Te puede interesar:

Luego de tres años cerradas, la central Yacyretá abrió sus compuertas por la crecida del Paraná y el Iguazú

Las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Chubut, esta región será afectada por chaparrones y tormentas de variada intensidad, de las cuales algunas pueden ser puntualmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos; y además, ocasional caída de granizo chico y actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Desde Meteored informaron que de cara al viernes el bloqueo atmosférico "mostrará sus primeros signos de debilitamiento y el viento empezará a rotar al sur en la región pampeana. Eso anticipa una mejora y mínimas más bajas en el centro del país".

¿Cuándo dejara de llover en CABA?

Para el jueves 15, se prevé un clima muy inestable con lluvias y tormentas eléctricas desde la mañana hasta la tarde, manteniendo una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. La temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y los 19°C de máxima. Los vientos soplarán moderados a intensos del sector sudoeste, alcanzando ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde y la noche.

El viernes 16 continuará con presencia de lluvias débiles e inestabilidad moderada en la madrugada, mañana y tarde, con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%, mejorando hacia la noche (0% a 10%). Los registros térmicos irán desde una mínima de 12°C hasta una máxima de 18°C, con ráfagas de viento del sudoeste de hasta 42-50 km/h por la tarde.

Para el sábado 17, el tiempo mejorará notablemente, presentando un cielo parcialmente nublado y un 0% de probabilidad de lluvias. Se espera un paulatino descenso de la temperatura mínima, ubicándose en 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C. Los vientos soplarán moderados del sudoeste de entre 13 y 22 km/h.

El domingo 18 mantendrá condiciones estables y cielo algo a parcialmente nublado, sin precipitaciones. Será el día más frío de la semana, con una mínima de 9°C en las primeras horas y una máxima de 16°C por la tarde, con vientos leves del sudoeste rotando al este

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las lloviznas permanecerán durante la semana corta. 

¿Cuándo se van los días nublados? El bloqueo atmosférico no se retira de Argentina y extiende el mal tiempo

Por ahora siguen las lluvias en el AMBA.

Primavera extrema: el SMN emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas

Una camioneta siendo arrastrada por el agua en la ruta 5.

Tormentas en Vaca Muerta: el agua arrastró camionetas petroleras y la Ruta 5 quedó intransitable

play

Las consecuencias de El Niño en Corrientes: C5N recorre las zonas afectadas por las inundaciones

Otra jornada gris en la Ciudad de Buenos Aires.

Comienza la semana corta pero sigue el cielo gris: alerta naranja por lluvia

Una ciudad gris: hace meses los nubarrones copan el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires. 

¿Cuándo vuelve el sol?: el pronóstico de la semana corta

Rating Cero

¿Quiénes ganaron el Martín Fierro?

Quién se llevó el premio Martín Fierro de Oro: la lista de ganadores, uno por uno

Julieta Prandi no ocultó su malestar.

"Me siento avergonzada": Julieta Prandi habló tras su conflictiva separación de Emanuel Ortega

El día que Roña apuntó contra Wanda Nara y el jurado de MasterChef.
play

El día que Jorge "Roña" Castro le reclamó una promesa incumplida a Wanda Nara: "Nunca me atendió el teléfono"

Tras los dichos de su hijo, los vecinos lo quieren afuera del barrio.

Darío Giordano y su mujer fueron escrachados en Chapadmalal tras las declaraciones del hijo de Romina Yan

Julieta Ortega, sin filtro sobre la separación del momento: qué dijo.

Julieta Ortega sorprendió al hablar de la separación de su hermano y Julieta Prandi: "No sé cómo llamarla"

Hillary Swank junto a su esposo Philip Schneider en 2023.

Madre a los 52: una actriz de Hollywood anunció su embarazo y sorprendió a sus seguidores

últimas noticias

El dólar oficial y una semana marcada por la estabilidad.

El dólar se mantiene estable, debajo de $1.540

Hace 30 minutos
Dalma Maradona apuntó contra Jara Maradona

En medio del juicio, Dalma Maradona apuntó contra Jana: "De ser mala leche y traicionera no se vuelve"

Hace 39 minutos
Arrestaron al dueño de la escuela y se abrió una investigación para determinar el origen de la tragedia. 

Se derrumbó el techo de una escuela en Pakistán: al menos 32 alumnos muertos y 45 heridos

Hace 58 minutos
Por problemas de salud, Ramón Dupuy declarará por videollamada desde La Pampa.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: declara el abuelo de Lucio Dupuy

Hace 1 hora
¿Quiénes ganaron el Martín Fierro?

Quién se llevó el premio Martín Fierro de Oro: la lista de ganadores, uno por uno

Hace 1 hora