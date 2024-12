Tiroteo en un puesto fronterizo de Salta: hay un muerto y tres heridos

Fuentes de Gendarmería aseguran que un grupo de personas atacó el lugar con piedras y armas de fuego para recuperar droga que había sido confiscada. Sin embargo, el entorno de la víctima afirma que no hubo un enfrentamiento, sino que fue asesinado a sangre fría.

Los gendarmes procedieron a secuestrar los bultos pero, mientras los estaban cargando, fueron rodeados por personas que los atacaron a pedradas. Las repelieron con balas de goma y volvieron al puesto con los bolsones. Una vez allí, fueron agredidos por un grupo más numeroso que llegó a pie y en varios vehículos.

Gendarmería señaló que estas personas "vociferaban sobre un herido de arma de fuego, intentando tomar y destruir la sección", y habrían sido "incitados por narcos tras el secuestro de la droga". Según la información oficial, el fallecido es un "pasador de hojas de coca" y la autopsia no encontró heridas de bala.

En nuestras fronteras, estamos marcando una línea muy clara: a los trabajadores que viven de pasar mercadería, les damos un camino ordenado para que puedan seguir trabajando. Pero a los narcos, ni un centímetro. O se separan de ellos o no van a poder… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 19, 2024

Sin embargo, desde el entorno del fallecido aseguran que no hubo ningún enfrentamiento y que no se trataba de un grupo de narcos sino de bagayeros. "No le encuentran droga ni tampoco armas de fuego, por eso la gente reclama que lo matan a sangre fría", explicó el periodista Samuel Huerga, de Radio Cadena NOA.

En diálogo con De Una por C5N, indicó que producto de ese crimen "se realiza una protesta en el Puesto 28, anexo a la Gendarmería Nacional en la Ruta 50, en reclamo de Justicia". "Como no le devolvieron el cuerpo a la familia, en horas del mediodía la gente se juntó en el barrio con la familia a protestar", agregó.

Según esta versión, "no es que hubo un enfrentamiento y producto de ese enfrentamiento muere el bagayero: fue asesinado en una instancia anterior, solo, y después se produce la protesta porque el crimen está siendo tapado por la Justicia", concluyó.

En el caso interviene la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, a cargo de la fiscal interina María del Carmen Núñez, junto al fiscal de la Sede Tartagal, Marcos Romero. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reivindicó el operativo a través de la red social X y afirmó que "hubo quienes intentaron meter 51 kilos de cocaína escondidos".

"En nuestras fronteras, estamos marcando una línea muy clara: a los trabajadores que viven de pasar mercadería, les damos un camino ordenado para que puedan seguir trabajando. Pero a los narcos, ni un centímetro. O se separan de ellos o no van a poder seguir adelante", advirtió.

Tiroteo en Salta: la izquierda presentó un proyecto para exigir la destitución de Bullrich

Tras el episodio en Orán que involucró a la Gendarmería Nacional y dejó un muerto y tres heridos, la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Vanina Biasi presentó un proyecto para exigir la destitución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su "responsabilidad política" en el hecho.

"¡Bullrich asesina! Presenté un proyecto para exigir la destitución de la ministra por su responsabilidad política frente al asesinato de un trabajador informal en manos de la Gendarmería Nacional en Salta durante el llamado 'Operativo Güemes' con armas de fuego. ¡Investigación y justicia ya!", informó en X.