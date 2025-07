El impresionante cambio de look de Allegra Cubero que impactó a todos

Allegra Cubero volvió a llamar la atención en las redes sociales al compartir su nuevo look a través de TikTok . La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero decidió dejar atrás su característico pelo largo para adoptar un corte carré recto , uno de los estilos más populares de la temporada.

Celebridades internacionales ya adoptaron este corte por su versatilidad y elegancia informal. La hija de Cubero y Nicole Neumann se suma a esta tendencia con un estilo personal que despierta elogios y refuerza su creciente presencia en redes sociales.

Allegra Cubero Redes sociales

El cumpleaños de 15 de Allegra Cubero que despertó polémica

La adolescente se convirtió también en el centro de la atención por otro motivo: la celebración de sus 15 años. A días del evento, surgieron opiniones divididas entre quienes apoyaban la decisión de hacer dos festejos —una fiesta organizada por su papá y un viaje junto a su mamá, y quienes criticaban la exposición pública de la situación.

Ante los comentarios negativos, decidió expresarse en Instagram con un mensaje claro. En el texto, remarcó que la elección fue tomada en conjunto con sus padres y que se encuentra feliz con lo acordado: compartir la ocasión con cada uno de ellos por separado. “Esta decisión sobre mis 15 la tomé junto a mis papás. Estamos los tres muy contentos”, escribió.

También aprovechó para defender su relación con su madre, frente a las acusaciones que surgieron en redes. “No me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando hacia una nena de catorce años”, expresó. Dejó en claro que no eligió entre uno u otro, sino que desea celebrar de ambas maneras, sin enfrentamientos.

Allegra Cubero comunicado Instagram

Por otra parte, Mica Viciconte, pareja actual de Fabián Cubero, anunció que no asistirá a la fiesta, ya que prefiere no estar en un ambiente donde podría no sentirse cómoda. Mientras tanto, Nicole Neumann explicó en televisión que acompañará a su hija en el viaje y en la elección del vestido, una decisión consensuada que respeta los deseos de la menor. La joven cerró su comunicado con un pedido de respeto hacia su vida privada, remarcando que su intención es simplemente disfrutar de su cumpleaños en paz.