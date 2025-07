Terror por un puma suelto en Moreno: ya mató gansos y chanchos

Personal del Comando de Patrullas de Moreno se acercó al lugar tras un llamado al 911 y, pese a un operativo de rastrillaje, no lograron encontrar a la fiera, que no volvió a ser vista. La Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 interviene en el caso, mientras en la zona crece la preocupación.

Lucila Entín, cronista de C5N, llegó hasta un campo vecino y habló con su dueña, Nancy, quien repasó que ya perdió "más de 12 chanchos, lechones, gansos, patos, perros". "Nos desaparecían y no sabíamos por qué, pensábamos que era un perro hasta que vimos el video y supimos que es un puma", expresó.

Rubén, también a cargo de la chacra, añadió que "aparentemente, hace más de un año que está dando vueltas". "Todos los animales están muertos de la misma manera, con mordidas en las orejas, en las patas, en las costillas", precisó.

Además, el hombre lamentó la falta de acción de las autoridades y la imposibilidad de darle muerte al puma, protegido por ley. "A mí no me protege nadie, los chanchos son míos, si me los mata yo lo tengo que matar. Si alguien me paga los doce animales, yo contento, lo dejo que venga, que pase el día", señaló.

"Están esperando que agarre a una persona para hacer algo", concluyó.