Perdido en la montaña es la película más vista del momento en Netflix: cómo es la historia

La gran N roja ya tiene disponible este increíble drama de supervivencia que se destaca por estar basado en un libro y en hechos reales.

Basada en el libro del mismo nombre escrito por Donn Fendler, el cual a su vez se basa en hechos reales, conocemos la historia del propio Donn (Luke David Blumm), un niño de 12 años que durante una excursión en el verano de 1939, se ve separado de su familia a causa de una tormenta inesperada. Con hambre y pocos recursos, éste debe luchar por mantenerse con vida dentro de los bosques de Maine.

Definitivamente el punto más destacado de esta producción que llegó a Netflix es su historia inspirada en un increíble hecho real. El verdadero Donn Fendler narró la odisea que protagonizó en unas memorias que posteriormente inspiraron la película. Allí, éste cuenta cómo logró sobrevivir más de una semana en duras condiciones, sin ropa y comida, algo que él atribuye a su experiencia como Boy Scout.

Otro punto a destacar de este drama de supervivencia es que contó con la participación de Sylvester Stallone, quien se encargó de producir y financiar el proyecto. Tras debutar en el Maine International Film Festival, Perdido en la montaña no supo conquistar del todo a la crítica, quien la catalogó de ser predecible y no tan profunda.

Sin embargo, el público la recibió con otros ojos, afirmando que se trata de una historia de supervivencia sumamente emotiva y que atrapa desde un primer momento. Además, destacaron su poderosa historia sobre las relaciones entre padres e hijos, pues al momento de perderse, Donn Fendler tenía una complicada relación con su padre, Donald.

Embed - LOST ON A MOUNTAIN IN MAINE - Official Trailer