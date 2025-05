Se sumó un nuevo pedido de juicio político contra la jueza Julieta Makintach

A través de un comunicado, el CASI expresó: "A partir de los graves hechos que son de público conocimiento, el Consejo Directivo ha tomado la decisión de constituirse en denunciante y promover el juicio político de la Dra. Julieta Makintach".

La institución, que anteriormente impulsó y logró la destitución de siete magistrados en ese departamento judicial, destacó su compromiso con la comunidad y la ética profesional: "De esta forma, el Colegio de Abogados San Isidro honra su compromiso con la comunidad y con sus matriculados de velar por la correcta Administración de Justicia".

Juicio por Diego Maradona: así intentaba defenderse la jueza Makintach antes de ser apartada

Makintach tuvo que aceptar ser apartada luego de que el fiscal Patricio Ferrari mostrara a toda la sala el trailer de Justicia Divina. La jueza detrás de D10S, la serie documental de seis capítulos que estaba grabando una productora, en el que la magistrada aparece como protagonista.

Se trata de una pieza de un minuto y cincuenta segundos que fue encontrado en el allanamiento que se realizó en la productora La Doble, en el marco de la investigación. En el tráiler se puede ver una secuencia de imágenes de noticieros de todo el mundo dando a conocer la noticia del fallecimiento de Maradona, el fanatismo de los hinchas, jugadas de Diego y testimonios de las acusaciones y defensas.

Makintach, que hasta ese momento había negado todo vínculo con la filmación, sostuvo que las imágenes divulgadas eran simplemente parte de "una entrevista que le concedió a una amiga de su infancia".

"Ese material era crudo, no estaba autorizado a los canales formales. Fue un día domingo a las 17. ¿Eso le da el mote de prohibido? Nosotros los judiciales estamos en tribunales en cualquier momento. Vengo acá desde que tengo 8 años. Entiendo que pueda parecer oculto, pero no. No advertí nada irregular en venir un fin de semana a trabajar", indicó.

La jueza insistió en que "no hay delito, ni mal desempeño" y atribuyó todo a "una gran operación mediática".

"Yo no me voy a excusar ni me voy a apartar porque no hice nada irregular. Quizás me equivoqué, pero hace tiempo que el paradigma de que los jueces hablan a través de sus sentencias no funciona. Busco acercar la justicia a la sociedad, ese era mi noble propósito", sostuvo la jueza.

Luego de que el fiscal Ferrari exhibiera el tráiler delante de toda la sala de audiencias, Makintach quedó cercada, aunque intentó defenderse una vez más: "Yo no conocía este material y estoy tan sorprendida como todos ustedes".

En medio de la tensión que reinaba en la sala de audiencias una vez que se dieron a conocer las imágenes, el abogado Rodolfo Baqué, a cargo de la defensa de la auxiliar de enfermería Dahiana Gisela Madrid, insultó a Makintach, "Basura, sos una basura, ¿por esto me echaste?", le gritó.

La Fiscalía exigió la recusación de la jueza, a quien no le quedó más alternativa que aceptar el pedido como consecuencia del escándalo. Solo pudo decir: "Espero que el juicio pueda seguir, aunque sea sin mí".