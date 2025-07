Carlos Nair rompió el silencio y reveló por qué no habla de Menem, la serie sobre su padre.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, Carlitos dejó en claro su postura: “No la vi la serie y no creo que la vea”. Entonces, aclaró el motivo por el que cual no puede referirse a la serie: “No puedo hablar con la prensa porque tengo un bozal legal”.

El mensaje llegó pocas horas después del estreno, generando sorpresa entre quienes esperaban un pronunciamiento más enérgico.

Leonardo Sbaraglia Menem la serie

A pesar de la relevancia del proyecto, Carlitos dejó en claro su actitud distanciada respecto al tema y enfatizó en otros asuntos: “Estoy con mis temas. Si tengo tiempo la veré”.

Por su parte, el periodista confesó sentirse sorprendido por la actitud de Carlitos, quien fue uno de los que más se resistió a la realización de la biopic: “Me sorprende cómo después de tanto enojo, ahora diga que no tiene interés en verla”.

Este silencio mediático contrasta con la expectativa generada por la serie dirigida por Ariel Winograd que recorrió la vida del exmandatario desde su paso como gobernador de La Rioja hasta su llegada a la Casa Rosada, incluyendo sus decisiones más polémicas.