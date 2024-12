Rodrigo Rey y su lucha contra la discriminación por autismo que sufre su hijo: "Basta, que no pase más"

El arquero de Independiente denunció al colegio de City Bell, que no le quiso renovar la matrícula al niño de 8 años, ni a su hermana, de 16. Previo a la victoria de local, los jugadores del Rojo y Atlético Tucumán salieron con una remera con la leyenda: “Con los chicos, no. Este partido lo jugamos entre todos”. “Ellos quieren estar donde están”, remarcó.

Rodrigo Rey y su familia sigue en la lucha para que su hijo con autismo y todos aquellos que tienen TEA no sean excluidos de los diversos espacios. El arquero de Independiente remarcó que esta causa “la tenemos que llevar todos juntos adelante” y remarcó: “Me hace mal saber que hay personas que no tengan empatía. Más allá de mis hijos, hay miles de chicos que pasan por situaciones similares. De verdad, basta, que no pase más por el bien de esos chicos y de una vez tengamos una sociedad inclusiva y que todos puedan ser parte”.