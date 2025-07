Murió Julian McMahon, el actor de Los 4 fantásticos y Nip/Tuck

doctor doom Dr. Doom fue el personaje que lo catapultó al éxito.

McMahon nació el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia. Su padre, Billy McMahon, fue primer ministro australiano entre 1971 y 1972. Inició su carrera profesional como modelo y posteriormente se volcó a la actuación en televisión, destacándose en telenovelas australianas como The Power, the Passion y Home and Away antes de trasladarse a Hollywood para continuar su carrera.

En los últimos años, McMahon se consolidó como protagonista en la serie FBI: Most Wanted de CBS, interpretando al líder del equipo de la Unidad de los Más Buscados, Jess LaCroix, hasta su salida en marzo de 2022. También participó en la serie Marvel's Runaways y en varias películas, entre ellas las de Los Cuatro Fantásticos (2005 y 2007), donde fue el icónico Dr. Doom.

El historial televisivo de McMahon incluyó también un rol en la serie de Hulu Marvel’s Runaways. En cine, se destacó como el villano Dr. Doom en las películas Fantastic Four (2005) y su secuela Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007). Su filmografía abarca también títulos como Premonition, RED, Paranoia, You’re Not You, Swinging Safari y, más recientemente, las cintas de 2024 The Surfer y The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat.