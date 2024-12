El apoyo de Independiente y Atlético de Tucumán a Rodrigo Rey por la matrícula de su hijo con autismo

A días de que finalice el ciclo lectivo, Rey y su esposa, María Laura recibieron la mala noticia de que la escuela a la que acuden sus hijos no le renovarán la matrícula para el año que viene. La solidaridad de sus compañeros.

Bajo el lema “Con los chicos, no. Este partido lo jugamos todos”, los jugadores de Independiente y Atlético de Tucumán salieron a la cancha con demostraciones de apoyo al arquero del Rojo, Rodrigo rey, quien enfrenta una disputa judicial con el Instituto José Manuel Estrada de City Bell por las matrículas de sus hijos para el año 2025, en especial para Benicio, quien tiene autismo.

A días de que finalice el ciclo lectivo, Rey y su esposa, María Laura recibieron la mala noticia de qu e la escuela a la que acuden sus hijos no le renovarán la matrícula para el año que viene.

Ahora, la pareja volvió a exigir que la Justicia se expida lo antes posible para asegurarle a Benicio, con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y Renata, un lugar para el ciclo lectivo del 2025.

En la previa del partido de Independiente y Atlético Tucumán, los jugadores titulares de ambos equipos salieron a la cancha con auriculares inhibidores de sonido -elemento que las personas con autismo suelen necesitar- y remeras con inscripciones alusivas.

Se trata de una iniciativa de la Asociación Civil TEActiva, cuya misión es instalar el autismo en la agenda pública. En principio, para lograr su objetivo, la organización le propuso la idea a ambos equipos.

Al estar de acuerdo, se le solicitó autorización a la Liga Profesional de Fútbol de AFA, que accedió a realizar el homenaje luego de los protocolos correspondientes.

El apoyo de los hinchas de #Independiente a Rey ante el difícil momento que está atravesando junto a su familia

El reclamo de Rodrigo Rey y su familia porque el colegio no quiere renovar la matrícula a sus hijos

El arquero de Independiente, Rodrigo Rey, y su esposa volvieron a exponer el drama que viven con el colegio de su hijo de 8 años que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA), ya que la institución les avisó que no renovarán la matricula del menor ni de la hija de la pareja.

“Es una posición clara de abuso de poder y abuso de derecho que la legislación donde se muestran con una posición ‘me permite matricular o no, entonces me olvido de la legislación superior de la Constitución Nacional que prevé el interés superior del niño y me olvido que son niños y los expulso’”, explicó la abogada Carla Junqueira con C5N.

En ese sentido, Junqueira indicó que la situación se tuvo que judicializar ya que fallaron los intentos para que se cumplan las etapas administrativas previas y que se insista en el diálogo. “Un fiscal involucrado buscó la manera del diálogo haciendo reuniones para buscar el diálogo para cerrar una solución, pero sorpresivamente se recibió la carta documento que el colegio se negaba a matricular a los dos menores”, relató.

Frente a dicha situación, la familia Rey presentó un amparo es una herramienta jurídica que tiene como objetivo retornar la situación al estado anterior. “Es un amparo previsto en la ley que tiene un procesamiento más rápido y junto con el amparo pedimos la tutela anticipatoria. Esto significa que mientras se discuta si el amparo es definido o no, es necesario una medida de urgencia a para que los nenes estén escolarizando y hagan valer sus derechos constitucionales”, sostuvo, pero la jueza de los Juzgado número 3 de la Plata de Garantías de menores rechazó el pedido de cautelar.