Qué número es el ahogado en la quiniela.

Los especialistas explicaron en más de una ocasión que soñar con que te estás ahogando no es un mensaje que pueda traerte buenas noticias. La realidad es que representa, de cierta manera, como te estás sintiendo o refleja ciertos temores al momento de afrontar determinadas situaciones en la vida. Se trata de un sueño recurrente y, al mismo tiempo, el ahogado está representado por un número en la tabla de la quiniela .

Cuál es el número que representa al ahogado en la quiniela

El ahogado está representado por el 58 en la tabla de la lotería, la cual está conformada por un total de 100 números.

Cómo se juega a la quiniela

El juego de la Quiniela consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a un número. El mismo puede ser de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras y se puede jugar en la Lotería Nacional, Provincial, de la ciudad de Buenos Aires, etc y, al mismo tiempo, se puede participar del sorteo matutino, vespertino y nocturno, entre otros.

Cuántos sorteos hay por día en la quiniela

Existen 5 sorteos por día y son los siguientes:

La Previa (a las 10.15).

La Primera (a las 12 horas).

La Matutina (a las 15 horas).

La Vespertina (a las 18 horas).

La Nocturna (a las 21 horas).

Qué significa soñar que te ahogás

ahogado Qué significa soñar que te ahogás. Pixabay

Soñar que te ahogas y sentís que fueras a morirte, se relaciona con la represión de las emociones. Esta situación puede reflejarse en tu día a día de diferentes maneras. Es necesario exteriorizar las emociones para mantener nuestro equilibrio emocional, evitar frustraciones y establecer unas relaciones sanas con el resto de personas que nos rodean.

Otra causa por la que puedes soñar que te estás ahogando es que te encuentres en un momento de desequilibrio emocional. Y es que cuando sientes que todo te sobrepasa y que las emociones te han desbordado en tu vida diaria, es frecuente soñar con ahogamientos y asfixias varias.

Si el sueño sucede en el mar, lo que te pasa está relacionado con tu entorno. Es decir, puede que tengas problemas que te generan cierto malestar o estrés: pueden ser laborales, familiares o de pareja. Es posible que ni siquiera te hayas percatado aún, pero que tu subconsciente ya haya percibido algo raro y esté enviándote señales.

Mientras que, si el escenario del sueño es una piscina, es probable que las emociones estén más relacionadas con lo que se genera en tu interior. Tienen especial importancia tus inseguridades y tus miedos. Puede que incluso te estés recluyendo en ti mismo al tiempo que rehúyes el contacto social.

Soñar que te ahogas en aguas turbias o sucias no augura nada bueno y puede que te esperen problemas relacionados con la salud, el trabajo o lo económico. Aunque si ya te encuentras en circunstancias de este tipo, soñar que te ahogas no es más que un reflejo de cómo te sientes cuando estás despierto, atrapado en unas dificultades de las que crees que no puedes salir.