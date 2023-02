Presentaron dos pedidos de jury contra la jueza que entregó a Lucio Dupuy a su madre

"Hemos realizado la denuncia formal por mal desempeño de sus funciones por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionaria judicial y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo", explicaron los diputados Ardohain y Trapaglia en un comunicado.

El pedido fue acompañado también por la jueza de Familia y la Asesora de Menores de la ciudad de General Pico, quienes exigen que Ballester por qué "no se realizó un informe socio-ambiental del contexto familiar donde iba a vivir Lucio"; "no se informó, ni se citó a testigos"; "no se escuchó al menor"; "no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales"; "no se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental"; ni explicó el "cambio de centro de vida de General Pico a Santa Rosa"

El abogado de la magistrada, Pablo Rodríguez Salto, sostiene en declaraciones a Télam que "la jueza no actuó mal" y explicó que "leyendo los procesos, uno entiende que cuando ella tomó la decisión, no había indicio alguno de violencia".

Cuál es la pena que recibirían la madre de Lucio Dupuy y su pareja

El Tribunal de Audiencias Santa Rosa condenó a la madre de Lucio Dupuy y a su pareja por el crimen del menor y la pena será impuesta en los próximos días, aunque por el delito que acusó la fiscalía no se prevé otra que la de prisión perpetua.

La condena del Tribunal fue por el delito de homicidio calificado tal cual pidió la fiscalía integrada por Verónica Ferrero, Máximo Paulucci y Mónica Rivero, pero no así la de abuso sexual, por el cual solo condenaron a Abigail Paéz.

Magdalena Espósito Valenti, la madre del menor asesinado, fue hallada culpable por el delito de homicidio triplemente calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía.

En tanto, Páez fue condenada por abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y con acceso carnal vía anal con un objeto; agravado en concurso real con homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía.

El crimen del niño de 5 años ocurrió el 26 de noviembre de 2021 luego de casi un año de tormentos y hechos de abuso sexual del cual fuera víctima en esa ciudad.