Polémicas declaraciones de la vicegobernadora de Mendoza sobre la pirotecnia: "Son las víctimas las que deben cuidarse"

Agregó: "En estos casos, yo procuraría, más que nada, la prevención, y evitar que los menores utilicen pirotecnia, y evitar el mal uso de la misma. Creo que es más concientizar y más responsabilidad de cada ciudadano, en lugar de tener que estar atrás de cada persona diciéndole lo que tiene que hacer", remarcó.

"Todos sabemos las consecuencias y los riesgos, y tiene que ver cada ciudadano cómo se comporta respecto al resto de los ciudadanos", resaltó Casado, y puntualizó que "se realizaron numerosos controles y hubo mucho decomiso de pirotecnia, pero evidentemente no fue suficiente".

La representante del Frente Cambia Mendoza, habló junto al ministro de Salud, Rodolfo Montero, sobre la problemática del aumento del uso de pirotecnia durante la noche del 24 y la posibilidad que se repita el lanzamiento para la noche de Año Nuevo.

Respondió ante la prensa local: "No se puede ir a la casa de cada uno de los ciudadanos a ver si tiene guardada la pirotecnia, es difícil ir casa por casa, hacer un allanamiento en cada vivienda a ver si tienen pirotecnia".

En esta línea opinó que "son las víctimas quienes tienen que cuidarse de los victimarios. Es importante que los dueños de mascotas tengan las precauciones de ir al veterinario a que le den alguna medicación para que los animalitos no sufran los impactos de la pirotecnia. Lo mismo con aquellas personas que tienen en su familia algún niño autista. Hoy vienen dispositivos que permiten evitar el ruido, tener ese cuidado de que los chicos puedan tener algo que les tape los oídos", concluyó.

Mendoza: la Ley Provincial que prohíbe la pirotecnia

La Ley provincial 6954 establece que se puede comercializar en establecimientos para tales fines, pero en diciembre de 2020 todos los departamentos provinciales prohibieron la venta y uso de pirotecnia en sus jurisdicciones y por normativas propias.

Casado comentó que pese a la existencia de la norma, no significa que los ciudadanos cumplan la ley. "No sabemos si una persona tiene pirotecnia en su casa o no, no sabemos si va a ocurrir un accidente. Frente a esas situaciones creo que las personas que tienen algún tipo de dificultad deben protegerse porque no podemos estar en la puerta de cada ciudadano viendo si tiene un petardo", argumentó.